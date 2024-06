Twoje wyniki wyszukiwania

OKAM podpisuje umowę z PKO Bankiem Polskim na finansowanie inwestycji Cityflow

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 10 czerwca, 2024 Miasto 0

OKAM ACADEMICUS Sp. z o. o., spółka zależna od Grupy kapitałowej OKAM Capital, ogłosiła podpisanie umowy z PKO Bankiem Polskim na finansowanie projektu Cityflow w Warszawie. Umowa, zawarta w czerwcu 2024 roku, jest kolejnym krokiem w partnerskiej współpracy między OKAM a PKO Bankiem Polskim.

Wprowadzone przez OKAM różnorodne źródła finansowania inwestycji pozwalają na sprawną realizację projektu Cityflow, który ma ogromne znaczenie na rynku mieszkaniowym w stolicy. Joanna Szafranek, CFO OKAM Capital, podkreśla, że zawarta umowa potwierdza wysoki potencjał projektów prowadzonych przez OKAM i ich pozytywny odbiór na rynku.

Grupa OKAM, oprócz kredytów bankowych, finansuje inwestycje ze środków własnych oraz poprzez emisję obligacji. W marcu 2024 roku OKAM Capital zrealizował emisję niezabezpieczonych obligacji serii A o wartości 50 mln zł, a w lipcu 2023 roku spółka OKAM Incity przeprowadziła emisję obligacji zabezpieczonych o wartości 27 mln zł.

Romuald Stankiewicz, Dyrektor Biura Finansowania Deweloperów w PKO Banku Polskim, podkreśla, że bank jako lider sektora bankowego w Polsce z przyjemnością wspiera realizację Cityflow. PKO Bank Polski docenia partnerów, którzy w ramach swoich założeń biznesowych uwzględniają rozwiązania ekologiczne i funkcjonalne, mające na celu ochronę środowiska i poprawę jakości życia.

Projekt Cityflow, realizowany w dzielnicy Wola w Warszawie, zakłada budowę dwóch budynków w ramach pierwszego etapu oraz dwóch kolejnych budynków w drugim etapie. Obecnie trwa sprzedaż mieszkań drugiego etapu inwestycji, które są już w trakcie budowy. Mieszkania mają różne metraże, a mieszkańcy będą mieli dostęp do tarasów, balkonów i ogródków.

Cityflow to projekt przyjazny dla środowiska i skupiający się na komforcie życia mieszkańców. Oprócz licznych terenów zielonych i stref relaksu, osiedle będzie wyposażone w system inteligentnego domu Appartme Standard, który umożliwi zdalne sterowanie różnymi funkcjami mieszkania.

Nowy kompleks mieszkaniowy znajduje się w dogodnej lokalizacji, z dostępem do infrastruktury komunikacyjnej oraz obiektów handlowo-usługowych. OKAM i PKO Bank Polski są przekonani, że projekt Cityflow spełni oczekiwania mieszkańców i przyczyni się do dalszego rozwoju sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

OKAM ACADEMICUS Sp. z o.o., a subsidiary of OKAM Capital Group, has announced a partnership with PKO Bank Polski to finance the Cityflow project in Warsaw. The agreement, signed in June 2024, is another step in the collaborative effort between OKAM and PKO Bank Polski.

The diverse sources of financing introduced by OKAM allow for the efficient implementation of the Cityflow project, which has significant importance in the residential market of the capital city. Joanna Szafranek, CFO of OKAM Capital, emphasizes that the agreement confirms the high potential of OKAM’s projects and their positive reception in the market.

In addition to bank loans, OKAM Group finances investments through equity funds and bond issuances. In March 2024, OKAM Capital carried out an issuance of unsecured Series A bonds worth PLN 50 million, while in July 2023, OKAM Incity conducted an issuance of secured bonds worth PLN 27 million.

Romuald Stankiewicz, Director of Developer Financing Office at PKO Bank Polski, emphasizes that the bank, as a leading player in the banking sector in Poland, is pleased to support the implementation of Cityflow. PKO Bank Polski appreciates partners who, within their business assumptions, consider ecological and functional solutions aimed at environmental protection and improving the quality of life.

The Cityflow project, located in the Wola district of Warsaw, involves the construction of two buildings in the first phase and two additional buildings in the second phase. The sale of apartments in the second phase, which are already under construction, is currently ongoing. The apartments have various sizes, and residents will have access to terraces, balconies, and gardens.

Cityflow is an environmentally friendly project focused on the comfort of its residents. In addition to numerous green areas and relaxation zones, the development will be equipped with the Appartme Standard smart home system, enabling remote control of various apartment functions.

The new residential complex is conveniently located, with access to transportation infrastructure and commercial facilities. OKAM and PKO Bank Polski are confident that the Cityflow project will meet the expectations of residents and contribute to further development in the residential construction sector in Poland.

For more information about OKAM Capital and its projects, please visit their official website. To learn more about PKO Bank Polski, you can visit their official website.