Polska na drodze do rozwoju nieruchomości komercyjnych

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 10 czerwca, 2024 Miasto 0

Działające od dwóch dekad w Unii Europejskiej, Polska dynamicznie rozwija się na rynku nieruchomości komercyjnych, wykorzystując unijne środki na profesjonalizację sektora. W ciągu tych lat Polska otrzymała ponad 160 miliardów euro na rozwój i modernizację, co zaowocowało napływem zagranicznego kapitału i zmianą wizerunku kraju.

Wstąpienie Polski do UE w 2004 roku spowodowało zwiększoną atrakcyjność dla inwestorów zagranicznych. Polska przekształciła się z gospodarki niestabilnej prawnie i nieprzezroczystej w stabilny, płynny i pewny rynek, co przyciągnęło fundusze inwestycyjne z całego świata.

Inwestycje zagraniczne skupiały się nie tylko na oportunistycznych projektach, ale również na nowoczesnych budynkach biurowych, centrach handlowych i obiektach logistycznych. W ciągu ostatnich 20 lat wzrosła powierzchnia biurowa w Warszawie z 770 tysięcy do 6,23 miliona metrów kwadratowych, powierzchnia magazynowa z 1 do 6,2 miliona metrów kwadratowych, a powierzchnia handlowa z 1 do 2 milionów metrów kwadratowych.

Mimo dynamicznego wzrostu, polski rynek nieruchomości komercyjnych nie wykorzystał w pełni swojego potencjału. Wolumen transakcji utrzymuje się na poziomie 5-7 miliardów euro, podczas gdy w krajach takich jak Szwecja czy Hiszpania osiąga on odpowiednio 16,8 i 17 miliardów euro. To wynika z polityki inwestorów oraz braku lokalnego kapitału.

Brak inwestycji krajowych wynika częściowo z braku legislacji umożliwiającej inwestycje funduszy emerytalnych w nieruchomości. Obecny rząd dąży do naprawienia tej sytuacji poprzez wprowadzenie REIT-ów (Real Estate Investment Trusts) oraz zwolnienie środków z funduszy emerytalnych w Indywidualnych Kontach Emerytalnych.

Polski sektor nieruchomości komercyjnych ma potencjał do dalszego rozwoju i przyciągnięcia inwestorów. Jednak największym wyzwaniem dla rynku pozostają okresy braku płynności, które utrudniają sprzedaż nieruchomości z zyskiem.

Podsumowując, Polska odgrywa ważną rolę na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Pomimo wyzwań, które napotkał polski rynek w ostatnich latach, perspektywy na przyszłość są obiecujące. Przy odpowiedniej legislacji i inwestycjach może on stać się jeszcze bardziej prosperującym i atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

The commercial real estate industry in Poland has been rapidly developing over the past two decades since its accession to the European Union. Poland has received over 160 billion euros in EU funds for development and modernization, attracting foreign capital and transforming the country’s image.

Joining the EU in 2004 has increased the attractiveness of Poland for foreign investors. The country has transformed from a legally unstable and opaque economy into a stable, fluid, and reliable market, which has attracted investment funds from around the world.

Foreign investments in Poland have focused not only on opportunistic projects but also on modern office buildings, shopping centers, and logistics facilities. Over the past 20 years, the office space in Warsaw has increased from 770,000 to 6.23 million square meters, warehouse space from 1 to 6.2 million square meters, and retail space from 1 to 2 million square meters.

Despite its dynamic growth, the Polish commercial real estate market has not fully utilized its potential. The volume of transactions remains at a level of 5-7 billion euros, while countries like Sweden and Spain reach 16.8 and 17 billion euros, respectively. This is due to investor policies and a lack of local capital.

The lack of domestic investments is partly due to a lack of legislation that allows pension funds to invest in real estate. The current government aims to address this situation by introducing Real Estate Investment Trusts (REITs) and releasing funds from pension funds into Individual Retirement Accounts.

The Polish commercial real estate sector has the potential for further development and attracting investors. However, the biggest challenge for the market remains periods of illiquidity, which make it difficult to sell properties at a profit.

In summary, Poland plays an important role in the commercial real estate market in Central and Eastern Europe. Despite the challenges faced by the Polish market in recent years, the prospects for the future are promising. With appropriate legislation and investments, it can become an even more prosperous and attractive place for both domestic and foreign investors.