Popyt na rynku nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przyciąga inwestycje

Rynek nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) przeżywa obecnie okres intensywnego wzrostu. Według danych Deloitte’a, czynsze w Dubaju wzrosły o 23% rok do roku, a sprzedaż nieruchomości zanotowała wzrost o 18% w 2024 roku, co oznacza powrót do poziomu sprzed pandemii. Ten rosnący popyt przykuwa uwagę inwestorów, w tym funduszy majątkowych.

Niedawno Abu Zabi, sąsiednie miasto Dubaju, dołączyło do tego trendu, gdy państwowy fundusz majątkowy Mubadala Funding Firm wziął udział w rundzie serii A o wartości 14 milionów dolarów spółki Stake. Startup ten jest platformą inwestycyjną, która umożliwia inwestorom zakup udziałów w nieruchomościach. Majątkiem firmy jest przede wszystkim Dubaj, jednak dzięki nowym inwestycjom planuje rozszerzyć swoją działalność na Abu Zabi w przyszłym roku. Dodatkowo, część środków będzie przeznaczona na rozbudowę opcji inwestycyjnych w Dubaju, w tym inwestowanie w nieruchomości komercyjne.

Dla Abu Zabi wsparcie takich firm jak Stake ma sens, ponieważ przyciąga ono większe inwestycje na lokalnym rynku nieruchomości. W ciągu ostatnich lat Emiraty zyskały reputację miejsca zamieszkania dla osób pracujących w Dubaju, ale uważających to miasto za zbyt kosztowne. Dodatkowo, ta inicjatywa poprawia długoterminowy plan Abu Zabi mający na celu dywersyfikację źródeł przychodów z innych sektorów niż wydobycie ropy i gazu.

Startup Stake ułatwia proces inwestowania w nieruchomości, umożliwiając zakup udziałów w zarządzanych przez nich nieruchomościach. Inwestorzy mają przypływ części dochodów z tytułu wynajmu nieruchomości oraz otrzymują udział w zyskach z ewentualnej sprzedaży. Aby przyciągnąć międzynarodowych inwestorów, firma oferuje złote wizy mieszkańcom, którzy zainwestują co najmniej 2 miliony AED (~545 000 USD).

Pomimo rosnącej konkurencji w sektorze platform inwestycyjnych w Dubaju, Stake planuje rozszerzyć swoją działalność na Arabię Saudyjską. Tamtejszy rynek nieruchomości jest rozwijający się i oferuje wiele możliwości inwestycyjnych. Firma ma nadzieję wdrożyć tam podobne rozwiązania jak w Dubaju i przekroczyć oczekiwania inwestorów.

Według analiz rynkowych, perspektywy dla rynku nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są nadal obiecujące. Wzrost populacji i rozwój sektora gospodarczego przyczyniają się do zwiększonego popytu na nieruchomości, zarówno w celach mieszkaniowych, jak i inwestycyjnych. Prognozy wskazują, że wzrost cen nieruchomości może utrzymać się w najbliższych latach, co daje inwestorom potencjał do osiągnięcia znaczących zysków.

Jednak istnieją również pewne wyzwania dla sektora nieruchomości w ZEA. Jednym z głównych problemów jest nadmiar podaży nieruchomości, zwłaszcza w Dubaju, co może prowadzić do obniżenia cen. Ponadto, zwiększona konkurencja w sektorze inwestycji nieruchomościowych wymaga od firm takich jak Stake utrzymania atrakcyjnych ofert i skutecznej strategii marketingowej.

Warto wspomnieć, że Zjednoczone Emiraty Arabskie kontynuują wysiłki mające na celu poprawę warunków dla inwestycji zagranicznych w sektorze nieruchomości. Przepisy regulujące własność nieruchomości przez cudzoziemców zostały złagodzone, co przyciąga większe zainteresowanie inwestorów zagranicznych. To z kolei sprzyja rozwojowi rynku i otwiera nowe możliwości dla firm inwestycyjnych, takich jak Stake.

