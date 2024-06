Twoje wyniki wyszukiwania

Warsaw Trade Tower: Modernizacja wieżowca zwiększa potencjał inwestycyjny

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 10 czerwca, 2024 Miasto 0

Budynek Warsaw Trade Tower (WTT) na warszawskiej Woli, pierwszy wieżowiec biurowy w Polsce, niedawno świętował swoje 25-lecie. Jednak o wieżowcu można powiedzieć, że wiek mu nie straszny – dzięki kompleksowej modernizacji, inwestycja nadal przynosi zyski.

Rumuńska firma Globalworth, obecny właściciel WTT, postawiła na gruntowną modernizację budynku. Prace obejmowały ulepszenie systemów związanych z bezpieczeństwem użytkowników, takich jak bezpieczeństwo przeciwpożarowe i system sterowania budynkiem BMS. Dzięki tym działaniom, zużycie mediów oraz inne koszty eksploatacji zostały znacznie obniżone.

Ponadto, Warsaw Trade Tower korzysta w pełni z energii elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Został również uhonorowany certyfikatem środowiskowym BREEAM na poziomie excellent, potwierdzając swoje przywiązanie do zrównoważonego rozwoju.

Aby ułatwić codzienne funkcjonowanie użytkowników, Globalworth wprowadził aplikację Globalworth App. Dzięki niej, pracownicy mogą bezproblemowo otwierać drzwi, bramki, szlabany, a także zamawiać windy czy rezerwować miejsca parkingowe i sale konferencyjne. To innowacyjne podejście do zarządzania budynkiem, które z pewnością przyciąga nowych najemców.

Warsaw Trade Tower udowadnia, że starsze budynki biurowe nadal mogą być opłacalne, jeśli tylko są odpowiednio modernizowane. Inwestycje w ulepszenia technologiczne i ekologiczne, takie jak te w WTT, przyczyniają się nie tylko do oszczędności kosztów, ale również do poprawy komfortu i efektywności pracy w biurze. To ważne przesłanie dla całej branży nieruchomości, które pokazuje, że troska o środowisko naturalne i doskonałe warunki dla pracowników idą w parze z sukcesem inwestycyjnym.

The Warsaw Trade Tower (WTT) is the first office skyscraper in Poland, located in the Wola district of Warsaw. Recently celebrating its 25th anniversary, the building has proven that age is not a barrier to profitability thanks to a comprehensive modernization.

Owned by Romanian company Globalworth, WTT underwent a thorough renovation, including upgrades to user safety systems such as fire safety and building management system controls. These improvements have resulted in significant reductions in utilities consumption and other operating costs.

Furthermore, the Warsaw Trade Tower is fully powered by electricity from renewable sources, reflecting its commitment to sustainable development. The building has also been honored with an excellent-level BREEAM environmental certificate, further affirming its dedication to environmental balance.

To enhance the daily functioning of its occupants, Globalworth introduced the Globalworth App. This application enables seamless door and gate access, as well as elevator bookings and reservations for parking spaces and conference rooms. This innovative approach to building management undoubtedly attracts new tenants.

The Warsaw Trade Tower demonstrates that older office buildings can still be profitable if properly modernized. Investments in technological and ecological improvements, such as those implemented at WTT, not only result in cost savings but also improve comfort and efficiency in the workplace. This is an important message for the entire real estate industry, highlighting how environmental stewardship and excellent working conditions go hand in hand with investment success.