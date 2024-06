Twoje wyniki wyszukiwania

We Włoszech za 3 euro można kupić domy. Co trzeba wiedzieć przed zakupem?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 10 czerwca, 2024 Miasto 0

Akcje sprzedaży nieruchomości za symboliczne ceny zyskują coraz większą popularność nie tylko we Włoszech, ale także na całym świecie. Tym razem miasteczko Sambuca di Sicilia na Sycylii wystawia aż 12 budynków na sprzedaż za 3 euro. Jednak przed skorzystaniem z tak okazjonalnej oferty, warto poznać pewne szczegóły.

Dobrą wiadomością jest fakt, że ceny nieruchomości w poprzednich akcjach nie były wygórowane. Nabywcy mieli okazję kupić domy za kwotę od 1 euro do 25 tys. euro. Przeważnie jednak sprzedaż kończyła się na kwocie 5-10 tys. euro. Istotną informacją jest również to, że większość domów wymaga gruntownego remontu i inwestycji finansowych. Minimalne koszty renowacji wynoszą około 30 tys. euro, natomiast przekształcenie nieruchomości w luksusowy hotel butikowy może kosztować nawet 200 tys. euro.

Proces zakupu nieruchomości nie jest również standardowy. Cena wywoławcza to symboliczne 3 euro, jednak potencjalni nabywcy muszą przesłać swoje propozycje cenowe, a zwycięzcą zostaje osoba, która zaproponuje najwięcej. Warto jednak zaznaczyć, że dotychczasowe transakcje z udziałem mieszkańców Sambuca di Sicilia charakteryzowały się rozsądnymi cenami, co przyciągało wielu amerykańskich kupujących i sprawiło, że miasteczko zaczęło mieć coraz bardziej amerykański charakter.

Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości muszą również wpłacić depozyt w wysokości 5 tys. euro, który jest zwracany w przypadku przegranej oferty. Natomiast wygrani mają 3 lata na przeprowadzenie remontu i przywrócenie domów do pełnej użyteczności.

Wniosek jest taki, że choć cena wywoławcza 3 euro może wydawać się niewiarygodnie atrakcyjna, zakup takiej nieruchomości wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów remontowych. Niemniej jednak, dla osób poszukujących nietypowych inwestycji i marzących o własnym domu w malowniczym włoskim miasteczku, oferta Sambuca di Sicilia może być ciekawą możliwością.

The trend of selling properties for symbolic prices is gaining popularity not only in Italy but also worldwide. This time, the town of Sambuca di Sicilia in Sicily is putting up 12 buildings for sale for 3 euros. However, before taking advantage of such a special offer, it is worth knowing some details.

The good news is that the prices in previous sales were not excessive. Buyers had the opportunity to purchase houses ranging from 1 euro to 25,000 euros. Usually, however, the sale ended at a price of 5,000 to 10,000 euros. It is also important to note that most of the houses require extensive renovation and financial investment. The minimum renovation costs are around 30,000 euros, while converting the properties into a luxury boutique hotel can cost up to 200,000 euros.

The process of purchasing a property is also not standard. The starting price is the symbolic 3 euros, but potential buyers have to submit their price proposals, and the winner is the person who offers the highest amount. However, it is worth noting that previous transactions involving the residents of Sambuca di Sicilia were characterized by reasonable prices, which attracted many American buyers and gave the town a more American character.

Individuals interested in buying a property must also pay a deposit of 5,000 euros, which is refunded in case of a failed bid. The winners have 3 years to carry out the renovation and restore the houses to full use.

In conclusion, although the starting price of 3 euros may seem unbelievably attractive, purchasing such a property entails significant renovation costs. Nevertheless, for individuals seeking unconventional investments and dreaming of their own home in a picturesque Italian town, the offer of Sambuca di Sicilia can be an interesting opportunity.