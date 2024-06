Twoje wyniki wyszukiwania

Ceny mieszkań w Polskich miastach: Przewidywania na przyszłość

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 11 czerwca, 2024 Miasto 0

W pierwszym kwartale 2024 roku ceny mieszkań na rynku wtórnym wzrosły o 21 proc. rdr, podczas gdy na rynku pierwotnym wzrost wyniósł 16 proc. rdr, informuje Polski Instytut Ekonomiczny. Jest to wyższy wzrost niż w poprzednich kwartałach 2023 roku, gdy wzrost na rynku wtórnym wynosił średnio około 14 proc., a na rynku pierwotnym 10 proc. Warto zauważyć, że wzrost cen mieszkań w pierwszym kwartale 2024 roku był wyższy niż nominalny wzrost wynagrodzeń, który wyniósł 12,5 proc.

Średnie ceny mieszkań w polskich miastach nadal rosną, co oznacza, że trudniej jest znaleźć przystępne ceny. Na przykład, w Warszawie cena mieszkania na rynku wtórnym przekroczyła już 18,2 tys. zł za 1 mkw, a na rynku pierwotnym ceny osiągnęły poziom 17 tys. zł za 1 mkw. Eksperci przewidują, że w przyszłym kwartale, cena 17 tys. zł za 1 mkw zostanie również osiągnięta w Krakowie, gdzie do tej pory ceny wynosiły 16,3 tys. zł za 1 mkw na rynku pierwotnym, a na rynku wtórnym 16,7 tys. zł za 1 mkw.

W Gdańsku średnia cena mieszkania wynosi 15,4 tys. zł za 1 mkw na rynku pierwotnym i 15,1 tys. zł za 1 mkw na rynku wtórnym. W Gdyni ceny są nieznacznie niższe – za 1 mkw mieszkania z rynku pierwotnego zapłacimy 13,6 tys. zł, a z rynku wtórnego 15,4 tys. zł.

Analiza przeprowadzona przez Polski Instytut Ekonomiczny wykazała, że tylko w Łodzi, Bydgoszczy, Rzeszowie oraz Zielonej Górze ceny mieszkań na rynku pierwotnym nie przekroczyły 10 tys. zł. Jest to najtańsze miasto pod tym względem, gdzie cena za 1 mkw na obu rynkach była prawie dwukrotnie niższa niż w Warszawie.

Przekonujący wzrost cen mieszkań w Polsce wynika głównie z intensywnej działalności deweloperów. Liczba nowych ofert na rynku pierwotnym wzrosła średnio o 53 proc., podczas gdy liczba nowych ofert na rynku wtórnym wzrosła o 8,9 proc. Te liczby jednak nie odzwierciedlają faktycznej dostępności mieszkań na rynku, ponieważ większość nowych ofert to inwestycje w początkowej fazie budowy.

Perspektywy na przyszłość wskazują na kontynuację wzrostu cen mieszkań. Wpływ na to będzie miało utrzymywanie się wzrostu płac w gospodarce oraz stabilna sytuacja gospodarcza. Deweloperzy wprowadzają coraz więcej nowych projektów, jednak większość z nich jest wciąż na etapie początkowej realizacji, co ogranicza liczbę projektów, które można wprowadzić do oferty sprzedaży w kolejnych kwartałach.

According to the Polish Economic Institute, in the first quarter of 2024, prices of apartments on the secondary market increased by 21% YoY, while on the primary market, the increase was 16% YoY. This growth rate is higher than in the previous quarters of 2023 when the average growth on the secondary market was around 14% and on the primary market was 10%. It is worth noting that the increase in apartment prices in the first quarter of 2024 was higher than the nominal increase in wages, which was 12.5%.

The average prices of apartments in Polish cities continue to rise, making it increasingly difficult to find affordable prices. For example, in Warsaw, the price of an apartment on the secondary market has already exceeded PLN 18,200 per square meter, while on the primary market, prices have reached the level of PLN 17,000 per square meter. Experts predict that in the next quarter, the price of PLN 17,000 per square meter will also be reached in Krakow, where prices have so far been PLN 16,300 per square meter on the primary market and PLN 16,700 per square meter on the secondary market.

In Gdansk, the average price of an apartment is PLN 15,400 per square meter on the primary market and PLN 15,100 per square meter on the secondary market. In Gdynia, prices are slightly lower – for 1 square meter of an apartment from the primary market, you will pay PLN 13,600, and from the secondary market, PLN 15,400.

An analysis conducted by the Polish Economic Institute showed that only in Lodz, Bydgoszcz, Rzeszow, and Zielona Gora did the prices of apartments on the primary market not exceed PLN 10,000. These are the cheapest cities in this regard, where the price per square meter on both markets was almost twice as low as in Warsaw.

The significant increase in apartment prices in Poland is mainly due to the intensive activity of developers. The number of new offers on the primary market increased by an average of 53%, while the number of new offers on the secondary market increased by 8.9%. However, these numbers do not reflect the actual availability of apartments on the market, as most of the new offers are investments in the initial construction phase.

The prospects for the future indicate a continuation of the increase in apartment prices. This will be influenced by the continued growth of wages in the economy and a stable economic situation. Developers are introducing more and more new projects, but most of them are still in the initial implementation phase, which limits the number of projects that can be offered for sale in the coming quarters.