Druga transakcja warte 79 mln euro przyczynia się do korzystnej zmiany na rynku inwestycyjnym

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 11 czerwca, 2024 Miasto 0

Skanska, wiodąca firma deweloperska, ogłosiła dzisiaj zawarcie drugiej transakcji, w której wartość wyniosła 79 mln euro, czyli ponad 343 mln złotych. Ten znaczący krok przyczynia się do korzystnej zmiany na rynku inwestycyjnym, dając pozytywny sygnał dla całej branży.

Transakcja dotyczy zakupu budynku E, będącego częścią kompleksu biurowego w Poznaniu. Cały kompleks, gdy zostanie ukończony, oferować będzie imponującą powierzchnię biurową, równą wielkości 14 boisk piłkarskich. Położony w doskonałej lokalizacji obok dworca kolejowego Poznań Główny i głównych linii komunikacyjnych stolicy Wielkopolski, kompleks ten z pewnością przyciągnie uwagę wielu potencjalnych najemców.

Adrian Karczewicz, przedstawiciel Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej, podkreśla, że transakcja ta stanowi kolejne potwierdzenie pozytywnych zmian na rynku inwestycyjnym. Koncentrując się na potrzebach najemców, Skanska dostarcza przestrzenie biurowe, które nie tylko zwiększają produktywność, ale również wpływają na dobre samopoczucie pracowników. Ta strategia przynosi firmy Skanska silny popyt na ich biura, nawet w trudnych warunkach rynkowych.

To kolejny przełomowy moment dla Skanska, której innowacyjne podejście do projektowania i budowy kompleksów biurowych przekłada się na sukces na rynku inwestycyjnym. Skanska kontynuuje swoje zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości biur, które stanowią idealne środowisko pracy dla firm i ich pracowników.

Skanska, as a leading developer, has recently made an important transaction with a value of 79 million euros, or over 343 million złotych. This significant step contributes to the favorable changes in the investment market, sending a positive signal to the entire industry.

The transaction involves the purchase of Building E, which is part of an office complex in Poznań. Once completed, the entire complex will offer an impressive office space equivalent to 14 football fields. Located in an excellent location next to Poznań Główny railway station and the main transportation lines of the Wielkopolska capital, this complex will certainly attract the attention of many potential tenants.

Adrian Karczewicz, Skanska’s representative in Central and Eastern Europe, emphasizes that this transaction is another confirmation of positive changes in the investment market. By focusing on the needs of tenants, Skanska provides office spaces that not only increase productivity but also impact employees’ well-being. This strategy has led to strong demand for Skanska’s offices, even in difficult market conditions.

This is another breakthrough moment for Skanska, whose innovative approach to designing and constructing office complexes translates into success in the investment market. Skanska continues its commitment to delivering high-quality offices that provide an ideal work environment for companies and their employees.

