Nowe regulacje dotyczące podatku od nieruchomości w Polsce

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 11 czerwca, 2024 Miasto 0

Resort finansów zapowiada przeprowadzenie zmian w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości w Polsce, które mają na celu większą przejrzystość i sprawiedliwość w naliczaniu tej daniny. Obecne regulacje uważane są za przestarzałe i budzą wiele wątpliwości. Według Ministerstwa Finansów, ich modyfikacje są niezbędne w celu wyeliminowania wszelkich wątpliwości podatkowych.

Najważniejszą zmianą, jaką resort planuje wprowadzić, jest przeniesienie definicji budowli z prawa budowlanego do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W ten sposób ma zostać wyeliminowana niezgodność z Konstytucją, którą orzekł Trybunał Konstytucyjny w 2023 roku. Dodatkowo, planowane jest wprowadzenie jednolitych stawek podatku za miejsca garażowe.

Ministerstwo Finansów ma również zobowiązanie do opracowania nowej definicji legalnej budowli, która będzie służyć jako podstawa do wyliczenia podatku od nieruchomości. Resort rozważa możliwość przyjęcia zamkniętej listy obiektów, które będą podlegać opodatkowaniu.

Reforma przewiduje wejście w życie zmian już od 1 stycznia 2025 roku. Jej celem jest nie tylko zachowanie fiskalnego status quo, ale również wyeliminowanie wszelkich wątpliwości dotyczących opodatkowania niektórych obiektów.

Wiele firm i przedsiębiorców zgadza się, że zmiany w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości są potrzebne i oczekiwane. Obecne regulacje są nieprecyzyjne, a ich interpretacja przez organy podatkowe jest rozszerzająca. Wpływy z tego podatku mają duże znaczenie dla budżetów lokalnych, które w 2023 roku wyniosły 31 mld zł.

Niezawodne i jasne przepisy, które uwzględniają zmiany własnościowe oraz stopień zużycia budowli, są konieczne dla zapewnienia stabilności i pewności w stosowaniu podatku od nieruchomości. Przy obecnych regulacjach samorządy nie zawsze prawidłowo ustalały i pobierały podatki i opłaty lokalne, co prowadziło do wzrostu zaległości w tym zakresie.

Wnioskiem jest, że nowe regulacje mają na celu doprowadzenie do większej sprawiedliwości i przejrzystości w naliczaniu podatku od nieruchomości w Polsce, co przyniesie korzyści zarówno administracji publicznej, jak i podatnikom.

The proposed changes to the property tax regulations in Poland, announced by the Ministry of Finance, aim to bring greater transparency and fairness to the calculation of this tax. The current regulations are considered outdated and raise many doubts. According to the Ministry of Finance, modifications are necessary to eliminate any tax-related uncertainties.

The most significant change that the ministry plans to introduce is the transfer of the definition of buildings from the construction law to the law on local taxes and charges. This is intended to eliminate the inconsistency with the Constitution, as ruled by the Constitutional Tribunal in 2023. Additionally, the introduction of uniform tax rates for garage spaces is also being considered.

The Ministry of Finance is also committed to developing a new legal definition of buildings, which will serve as the basis for calculating property tax. The ministry is considering the possibility of adopting a closed list of objects to be subject to taxation.

The reform is scheduled to come into effect from January 1, 2025. Its aim is not only to maintain fiscal status quo but also to eliminate any doubts regarding the taxation of certain properties.

Many companies and entrepreneurs agree that changes to the property tax regulations are necessary and expected. The current regulations are imprecise, and their interpretation by tax authorities is expansive. The revenue from this tax is of great importance to local budgets, amounting to 31 billion PLN in 2023.

Reliable and clear regulations that take into account changes in ownership and the degree of wear and tear of buildings are necessary to ensure stability and certainty in the application of property tax. Under the current regulations, local authorities did not always correctly determine and collect local taxes and charges, leading to an increase in arrears in this area.

In conclusion, the new regulations aim to achieve greater fairness and transparency in the calculation of property tax in Poland, benefiting both the public administration and taxpayers.