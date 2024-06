Twoje wyniki wyszukiwania

Rosnące ceny nieruchomości: Słoneczna Grecja wciąż przyciąga zagranicznych nabywców

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 11 czerwca, 2024 Miasto 0

Ceny nieruchomości w Słonecznej Grecji rosną w tempie porównywalnym do temperatury na słońcu. W ostatnich latach nastąpiło znaczne ożywienie na rynku nieruchomości w Grecji, co przede wszystkim wynikało ze stale rosnącego zainteresowania zagranicznych nabywców. W 2023 roku zagraniczni nabywcy stanowili około 80-85% wszystkich transakcji mieszkaniowych w Grecji, osiągając rekordowe 3 miliardy euro. Ceny mieszkań i domów stale rosną, a grecy mogą się cieszyć z coraz lepszej sytuacji ekonomicznej.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Bank Grecji, ceny mieszkań i domów na obszarach miejskich wzrosły o 10,76% w pierwszym kwartale 2024 roku w porównaniu do roku poprzedniego. Wzrost ten wynika z wysokiego popytu na nieruchomości ze strony zagranicznych nabywców oraz z aktywności w budownictwie mieszkaniowym i ogólnego wzrostu gospodarczego.

Grecja jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów zagranicznych, co potwierdza raport firmy audytorskiej Ernst & Young. Jednym z czynników przyczyniających się do tego jest program Złotej Wizy, który umożliwia osobom spoza UE pracę, naukę lub zamieszkanie w Grecji. Chociaż od sierpnia 2023 roku wzrosły wymogi finansowe związane z programem, nadal przyciąga on inwestorów z różnych krajów.

Należy jednak pamiętać, że Grecja doświadczyła gospodarczego kryzysu w przeszłości, który doprowadził do dramatycznego spadku cen nieruchomości. Jednak obecnie sytuacja się odwróciła, a rynek nieruchomości rozwija się dynamicznie. Ponad 70% Greków mieszka we własnych domach, a rynek wynajmu stanowi około 20% zasobów mieszkaniowych.

W ostatnich latach budownictwo mieszkaniowe w Grecji także rozwija się w szybkim tempie. Liczba wydawanych pozwoleń na budowę stale rośnie, choć wciąż jest niższa niż przed kryzysem gospodarczym.

Wnioski są jasne – mimo przeszłego kryzysu gospodarczego, Słoneczna Grecja przyciąga zagranicznych nabywców, a ceny nieruchomości stale rosną. Przed nami wciąż wiele możliwości na tym dynamicznym rynku nieruchomości w pięknym kraju śródziemnomorskim.

