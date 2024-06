Twoje wyniki wyszukiwania

Warszawski apartament zdobywa prestiżową nagrodę w Europie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 11 czerwca, 2024 Miasto 0

Warszawski apartament na Saskiej Kępie stał się jednym z najpiękniejszych mieszkań w całej Europie. Inwestycja, znana pod tajemniczą nazwą Moon Suite, została doceniona za granicą i otrzymała prestiżowe wyróżnienie. Projekt apartamentu został stworzony przez Pracownię Artewizjon Anny Błaszczyk, której profesjonalizm i kunszt są zauważalne na każdym kroku.

Apartament został wyróżniony tytułem Award Winner w kategorii Residential Interior Apartment w renomowanym konkursie European Property Awards, uważanym za jedno z najważniejszych wydarzeń w branży nieruchomości w Europie. Nagrody EPA są często porównywane do Oskarów branży nieruchomości.

Mieszkanie, zlokalizowane w nowej inwestycji na Saskiej Kępie, zostało zaprojektowane jako przytulny dom dla czteroosobowej rodziny. Jego architektura ma na celu stworzenie atmosfery wiecznych wakacji, gdzie mieszkańcy będą mogli naprawdę odpocząć i zrelaksować się. Wyczucie przestronności jest jednym z kluczowych aspektów tego projektu.

Jednym z wyjątkowych elementów apartamentu jest inspiracja Księżycem, która nadaje mu unikalny charakter. Architektka Anna Błaszczyk, właścicielka pracowni Artewizjon, postanowiła wykorzystać naturalne światło słoneczne i księżycowe, które wpada przez okna, aby stworzyć efekty świetlne i faktury przypominające Srebrny Glob.

Kolorystyka apartamentu utrzymana jest w stonowanych odcieniach, co pozwala na wyeksponowanie starannie dobranych elementów wyposażenia i dekoracji. Projekt kontynuuje filozofię „mniej znaczy więcej”, co jest zgodne z preferencjami właścicieli.

Innym ważnym elementem apartamentu jest rozbudowane oświetlenie, które wprowadza wyjątkową atmosferę w różnych pomieszczeniach. Otwarty plan apartamentu sprzyja relacjom rodzinny m oraz życiu towarzyskiemu. Kuchnia jest połączona z jadalnią i salonem, tworząc przestronną przestrzeń.

Ważnym aspektem projektu jest także ogród wertykalny, który tworzy przyjemną atmosferę pracy i relaksu. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej instalacji nawadniającej, rośliny są łatwe w utrzymaniu, a odpowiednie oświetlenie i wentylacja tworzą korzystny mikroklimat.

Warszawski apartament na Saskiej Kępie zdobył zasłużone wyróżnienie i dowodzi, że polska architektura stoi na najwyższym poziomie. To inspirujący przykład, jak połączyć styl, funkcjonalność i nowoczesność w projektach mieszkalnych.

The Warsaw apartment on Saski Kępa has become one of the most beautiful apartments in Europe. The project, known as Moon Suite, has been recognized abroad and received a prestigious award. The apartment was designed by Artewizjon Workshop, led by Anna Błaszczyk, whose professionalism and skill are evident at every step.

The apartment has been awarded the title of Award Winner in the Residential Interior Apartment category at the renowned European Property Awards. These awards are considered one of the most important events in the real estate industry in Europe and are often compared to the Oscars of the real estate industry.

Located in a new development on Saski Kępa, the apartment was designed as a cozy home for a family of four. Its architecture aims to create an atmosphere of eternal vacation, where residents can truly relax and unwind. A sense of spaciousness is one of the key aspects of this project.

One of the unique elements of the apartment is its inspiration from the Moon, which gives it a unique character. Architect Anna Błaszczyk, the owner of Artewizjon Workshop, decided to use natural sunlight and moonlight that enters through the windows to create lighting effects and textures reminiscent of the Silver Globe.

The color scheme of the apartment is kept in muted shades, allowing for the highlighting of carefully selected furnishings and decorations. The project follows the philosophy of „less is more,” which is in line with the owners’ preferences.

Another important element of the apartment is the extensive lighting, which creates a unique atmosphere in different rooms. The open plan of the apartment promotes family relationships and social life. The kitchen is connected to the dining and living area, creating a spacious living space.

An important aspect of the project is also the vertical garden, which creates a pleasant atmosphere for work and relaxation. Thanks to a well-designed irrigation system, the plants are easy to maintain, and the proper lighting and ventilation create a favorable microclimate.

The Warsaw apartment on Saski Kępa has received a well-deserved recognition and proves that Polish architecture is at the highest level. It is an inspiring example of how to combine style, functionality, and modernity in residential projects.