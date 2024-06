Twoje wyniki wyszukiwania

Zagraniczni inwestorzy zainteresowani zakupem włoskich domów po atrakcyjnej cenie

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 11 czerwca, 2024 Miasto 0

Włoskie miasto Sambuca przyciąga zagranicznych nabywców, oferując tanie nieruchomości. Dotychczasowa sprzedaż domów za symboliczną cenę, wynoszącą 1 euro, okazała się ogromnym sukcesem. Teraz miasto postanowiło wystawić na sprzedaż kolejnych 12 domów w starszej dzielnicy Saracen.

Nowy burmistrz Giuseppe Cacioppo zachęca obcokrajowców do wzięcia udziału w tej wyprzedaży. Nieruchomości, które wymagają remontu, można obejrzeć podczas wakacyjnej wycieczki. Dotychczasowe koszty renowacji sprzedanych w poprzednich latach domów kształtowały się w przedziale od 30 do 200 tysięcy euro, w zależności od skali zmian dokonanych przez nowych właścicieli.

Ta inicjatywa Sambuki przyciągnęła również inwestorów, którzy nie uczestniczyli w aukcji. Ruch nieruchomościami wywołał wzrost lokalnej gospodarki, przynosząc miastu około 20 milionów euro. Dzięki nowym mieszkańcom powstały również nowe sklepy, co wpłynęło pozytywnie na zatrudnienie w branżach budowlanej, architektonicznej, geodezyjnej, projektowania wnętrz oraz notariatu.

Decyzja miasta o wyprzedaży domów jest wynikiem trzęsienia ziemi, które nawiedziło Dolinę Belice w 1969 roku. Władze Sambuki przyjęły ustawę dotyczącą odrodzenia miasta, co pozwoliło im uzyskać prawo własności do opuszczonych domów. Obecnie Sambuca staje się popularnym miejscem zamieszkania dla zagranicznych nabywców, szczególnie z USA.

Wzrost zainteresowania włoskimi domami w Sambuce przyczynił się do ożywienia tej uroczej miejscowości. Mniejsze ceny nieruchomości, urokliwe balkony, zielone drzwi i cytrusowe drzewa na dziedzińcach sprawiają, że oferta jest atrakcyjna dla wielu potencjalnych inwestorów. Miasto inwestuje w rozwój infrastruktury, m.in. w dostęp do internetu, co przyciąga również pracowników branży IT.

Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem włoskiego domu w urokliwej, historycznej dzielnicy Sambuki, koniecznie weź udział w nadchodzącej wyprzedaży nieruchomości i ciesz się włoskim stylem życia.

The initiative by the city of Sambuca to sell houses for a symbolic price of 1 euro has been a great success, attracting foreign buyers. Now, the city has decided to sell another 12 houses in the older district of Saracen. The new mayor, Giuseppe Cacioppo, encourages foreigners to participate in this sale. The houses, which require renovation, can be visited during a vacation trip. The renovation costs of the houses sold in previous years ranged from 30,000 to 200,000 euros, depending on the extent of changes made by the new owners.

This Sambuca initiative has also attracted investors who did not participate in the auction. The real estate movement has led to an increase in the local economy, bringing the city around 20 million euros. Thanks to new residents, new shops have also been established, which has had a positive impact on employment in the construction, architectural, surveying, interior design, and notary sectors.

The city’s decision to sell houses is a result of the earthquake that hit the Belice Valley in 1969. The authorities of Sambuca enacted a law on the rebirth of the city, which allowed them to obtain ownership rights to the abandoned houses. Currently, Sambuca is becoming a popular place for foreign buyers to reside, especially from the USA.

The growing interest in Italian houses in Sambuca has revitalized this charming town. Lower property prices, charming balconies, green doors, and citrus trees in the courtyards make the offer attractive to many potential investors. The city is investing in infrastructure development, including internet access, which also attracts IT industry workers.

If you are interested in acquiring an Italian house in the charming, historical district of Sambuca, be sure to participate in the upcoming real estate sale and enjoy the Italian lifestyle.

For more information, you can visit the official website of Sambuca: Sambuca di Sicilia and explore the available properties and the history of the city.