Ogłoszony pakiet pomocowy dla sektora nieruchomości w Chinach

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 12 czerwca, 2024 Miasto 0

Rząd chiński oraz kluczowe instytucje finansowe ogłosiły nowe środki mające na celu zrewitalizowanie sektora nieruchomości w kraju. Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na rosnącą nadpodaż mieszkań oraz wspieranie deweloperów w trudnym okresie. Pakiet pomocowy, który został ogłoszony, przynosi kilka kluczowych zmian:

1. Obniżenie minimalnego wkładu własnego: Minimalny wkład własny dla nabywców mieszkań na rynku pierwotnym został zmniejszony z 20% do 15%, co stanowi rekordowo niski poziom tej obligatoryjnej wpłaty. Wkład własny dla nabywców mieszkań na rynku wtórnym został również zredukowany z 30% do 25%.

2. Obniżenie oprocentowania pożyczek: Oprocentowanie pożyczek z funduszu mieszkaniowego zostało zmniejszone o 0,25 punktu procentowego. Kupujący swoje pierwsze nowe mieszkanie otrzymają oprocentowanie wynoszące 2,35% dla kredytów na okres krótszy niż 5 lat, oraz 2,85% dla kredytów na okres dłuższy niż 5 lat.

3. Lokalne władze wykupują niesprzedane mieszkania: Władze lokalne będą wykupować gotowe, niesprzedane mieszkania od deweloperów po rozsądnych cenach. Te mieszkania będą adaptowane na mieszkania komunalne/socjalne do wynajęcia, w celu zagospodarowywania nowo wybudowanych pustostanów.

4. Zniesienie limity oprocentowania kredytów hipotecznych: Bank centralny Chin znosi limity dotyczące wysokości stóp procentowych określających oprocentowanie kredytów hipotecznych. Banki lokalne będą negocjować wysokość oprocentowania, biorąc pod uwagę sytuację rynkową i zdolności kredytowe danej osoby.

Te środki mają na celu stabilizację rynku nieruchomości oraz zwiększenie zaufania społecznego do sektora. Decyzje te stanowią również sygnał o zmniejszaniu zależności chińskiej gospodarki od sektora nieruchomości. Władze skupiają się na rozwoju mieszkań socjalnych, renowacji starych budynków oraz rozwoju infrastruktury publicznej.

Jest to krok w dobrą stronę, jednak wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Jak wpływają te zmiany na rynek nieruchomości i jakie będą długoterminowe konsekwencje? Czy wprowadzenie nowych narzędzi strukturalnych oznacza powrót do polegania na nieruchomościach jako motorze napędowym gospodarki? Jak władze lokalne poradzą sobie z dużymi nakładami kapitałowymi i wysokim poziomem zadłużenia? Na odpowiedzi przyjdzie nam poczekać, jednak pakiet pomocowy stanowi ważny krok w kierunku odbudowy sektora nieruchomości w Chinach.

The Chinese government’s recent announcement of new measures to revitalize the real estate sector in the country is aimed at addressing the growing oversupply of housing and supporting developers during a challenging period. The package includes several key changes:

1. Lowering the minimum down payment: The minimum down payment for buyers of homes in the primary market has been reduced from 20% to 15%, which is a record low for this mandatory payment. The down payment for buyers of homes in the secondary market has also been reduced from 30% to 25%.

2. Decreasing loan interest rates: The interest rates on loans from the housing fund have been reduced by 0.25 percentage points. First-time buyers of new homes will receive interest rates of 2.35% for loans shorter than 5 years and 2.85% for loans longer than 5 years.

3. Local authorities purchasing unsold homes: Local authorities will buy ready-to-move-in, unsold homes from developers at reasonable prices. These homes will be converted into public rental or social housing units, helping to make use of the newly constructed vacant properties.

4. Lifting the cap on mortgage interest rates: The People’s Bank of China is lifting the caps on mortgage interest rates, allowing local banks to negotiate interest rates based on market conditions and individual creditworthiness.

These measures aim to stabilize the real estate market and increase public trust in the sector. They also signal a reduced dependence of the Chinese economy on the real estate sector. The government is focusing on the development of social housing, the renovation of old buildings, and the expansion of public infrastructure.

While these measures are a step in the right direction, many questions remain unanswered. How will these changes impact the real estate market, and what will be the long-term consequences? Does the introduction of new structural tools signify a return to relying on real estate as an economic engine? How will local authorities manage the significant capital expenditure and high levels of debt? We will have to wait for answers to these questions, but the assistance package marks an important step towards the recovery of the real estate sector in China.

