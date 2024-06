Twoje wyniki wyszukiwania

Podwyżka podatku dla wynajmujących nieruchomości w Polsce

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 12 czerwca, 2024 Miasto 0

Ministerstwo finansów rozważa możliwość podniesienia podatku dla osób wynajmujących nieruchomości – donosi serwis money.pl. Zgodnie z nieoficjalnymi informacjami, rządowa debata na ten temat nabiera coraz większego rozpędu. Podnoszony miałby być ryczałt, który jest obecnie stosowany do rozliczeń związanych z wynajmem nieruchomości.

Zamiarem resortu finansów jest zbliżenie tego podatku do podatku Belki, który obecnie wynosi 19 proc. Choć rząd zapowiadał jego obniżkę, wciąż pozostaje to stosunkowo wysoka stawka. Najnowe informacje sugerują, że podniesienie podatku dla wynajmujących ma objąć nawet 90 proc. właścicieli nieruchomości na polskim rynku. To istotne wydarzenie dla sektora, biorąc pod uwagę dane z 2022 roku, które wskazują, że z obecnie obowiązującej stawki podatku skorzystało około 883 tys. osób.

Ciekawostką jest również fakt, że dziesięć lat wcześniej opodatkowanie najmu w Polsce wyglądało całkiem inaczej. Tylko około 150 tys. osób korzystało wtedy z opodatkowania według skali, podczas gdy teraz liczba ta wynosi ponad milion. Jest to wyraźny znak rosnącego znaczenia rynku wynajmu nieruchomości w kraju.

To doniesienie o podwyżce podatku dla wynajmujących nieruchomości wywołało dużo dyskusji w społeczeństwie. Wielu obawia się, że to kolejne obciążenie dla właścicieli nieruchomości, które w dłuższej perspektywie może ograniczyć ich zainteresowanie wynajmem i inwestycjami na tym rynku. Jednak z drugiej strony, ministerstwo finansów tłumaczy, że to odnawianie działalności i zwiększanie wpływów do budżetu, co ma przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej państwa.

Podsumowując, planowana podwyżka podatku dla wynajmujących nieruchomości w Polsce budzi obawy i pytania dotyczące skutków ekonomicznych i społecznych. Będzie to z pewnością temat gorących dyskusji w najbliższym czasie.

The proposed tax increase for property rental in Poland has gathered significant momentum, with the Ministry of Finance considering the possibility of raising the existing lump-sum tax currently applied to property rental. According to unofficial information reported by money.pl, the government debate on this matter is intensifying. The aim of the finance ministry is to bring this tax closer to the existing Belka tax, which currently stands at 19%. Despite previous promises of its reduction, this rate remains relatively high. The latest information suggests that the increase in tax for landlords could potentially impact up to 90% of property owners in the Polish market.

This development is significant for the sector, particularly in light of data from 2022, which indicates that approximately 883,000 individuals benefited from the current tax rate. Interestingly, ten years prior, the taxation of property rental in Poland looked quite different. At that time, only around 150,000 people were subject to tax on a graduated scale. Now, that number has surpassed a million, signaling the growing significance of the property rental market in the country.

The news of the tax hike for property landlords has sparked extensive discussions in society. Many express concerns that this will impose additional burdens on property owners, potentially dampening their interest in rental investments in the long run. However, on the other hand, the Ministry of Finance argues that this move aims to boost revenue and improve the state’s financial situation.

In summary, the planned tax increase for property rental in Poland raises concerns and questions about its economic and social implications. Undoubtedly, this will be a topic of heated debates in the near future.