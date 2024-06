Twoje wyniki wyszukiwania

Sprzedaż willi Szczecińskiej Agencji Artystycznej: Czy może zostać niewyremontowana?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 12 czerwca, 2024 Miasto 0

Miejsce będące dotychczasową siedzibą Szczecińskiej Agencji Artystycznej, znajdujące się przy pl. Szarych Szeregów, ma zostać sprzedane. Urząd Miasta Szczecin zapowiada, że najlepszym rozwiązaniem będzie skomercjalizowanie tej nieruchomości poprzez przetarg. Opuszczony teren przy al. Wojska Polskiego jest obecnie przygotowywany do sprzedaży.

Projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony radzie miasta 18 czerwca. W przypadku zgody, nieruchomość zostanie wystawiona na sprzedaż. Jednak nie wszyscy są przekonani do tego pomysłu. Przemysław Słowik z klubu Koalicji Obywatelskiej zastanawia się, czy budynek nie mógłby pozostać własnością miasta. Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina, odpowiada, że miasto nie ma budżetu na remontowanie wszystkich zabytkowych willi i preferuje prywatne inwestycje.

Willa, która jest częścią tej nieruchomości, została zbudowana w 1877 roku na zlecenie szczecińskiego kupca i przemysłowca Heinricha Stoltinga. Po wojnie budynek przechodził przez różne ręce, aż do Szczecińskiej Agencji Artystycznej, która zajmowała go od 1972 do 2022 roku. Jest to neorenesansowa willa, zaprojektowana przez architekta E.J. Deckera, z pięcioma korynckimi kolumnami i oryginalnymi dekoracyjnymi grzejnikami.

Dotychczas miasto miało trudności ze sprzedażą innej willi, położonej przy al. Wojska Polskiego 95. Mimo pięciu przetargów, żaden zainteresowany podmiot nie zgłosił się do zakupu. Istnieje obawa, że podobne ryzyko wystąpi w przypadku nieruchomości będącej dawną siedzibą SAA. Prezydent Szotkowska uważa, że obie willi wymagają większych inwestycji od świadomego właściciela, który może zainteresować się ich prestiżem i unikalną lokalizacją.

Ostateczne decyzje dotyczące sprzedaży i przyszłości willi Szczecińskiej Agencji Artystycznej będą zależały od zatwierdzenia przez radę miasta oraz zainteresowania potencjalnych kupujących.

The article discusses the decision by the municipality of Szczecin to sell the property that has been the headquarters of the Szczecin Artistic Agency. The city plans to commercialize the property through a tender process. Another abandoned property located on Wojska Polskiego Avenue is also being prepared for sale.

The proposal regarding the sale will be presented to the city council on June 18th. If approved, the property will be put up for sale. However, not everyone is convinced of this idea. Przemysław Słowik from the Civic Coalition Club wonders if the building could remain under city ownership. Anna Szotkowska, the deputy mayor of Szczecin, responds that the city does not have the budget to renovate all the historic villas and prefers private investments.

The villa, which is part of the property, was built in 1877 on the commission of the Szczecin merchant and industrialist Heinrich Stolting. After the war, the building changed hands several times until it became the headquarters of the Szczecin Artistic Agency from 1972 to 2022. It is a neorenaissance villa designed by architect E.J. Decker, with five Corinthian columns and original decorative radiators.

The city has previously faced difficulties in selling another villa located at Wojska Polskiego Avenue 95. Despite five tenders, no interested party came forward to purchase it. There is concern that a similar risk may occur with the property that was the former headquarters of the Artistic Agency. Mayor Szotkowska believes that both villas require significant investments from a conscious owner who may be interested in their prestige and unique location.

The final decisions regarding the sale and future of the Szczecin Artistic Agency villa will depend on the approval of the city council and the interest of potential buyers.