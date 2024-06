Twoje wyniki wyszukiwania

Archicom kupuje nieruchomość w Warszawie

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 13 czerwca, 2024 Miasto 0

Warszawski deweloper, Archicom S.A., ogłosił podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości w stolicy. Według informacji przekazanych przez spółkę, dochodzi do zakupu nieruchomości przy ulicach Postępu 18A, 18B oraz Domaniewskiej 41.

Umowę podpisała spółka zależna Archicom Warszawa 2 oraz spółka MBP I, będąca częścią grupy Immofinanz Services Poland. Cena transakcji wyniosła imponującą sumę 28 500 000,00 euro, z doliczonym podatkiem VAT.

Archicom objął użytkowanie wieczyste trzech działek gruntu, o numerach ewidencyjnych: 35, 34 i 33. Zakup tych nieruchomości ma związek z polityką inwestycyjną dewelopera, który chce rozwijać swoją działalność na rynku nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie.

Transakcja uwzględnia standardowe postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń sprzedawcy oraz kupującego, jak również dotyczące odpowiedzialności za przyszłe działania stron.

Ten zakup odzwierciedla strategię ekspansji Archicomu na rynku nieruchomości w Polsce. Spółka jest zaangażowana w wiele projektów deweloperskich w różnych częściach kraju i systematycznie rozwija swoją obecność na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Świadczą o tym również wcześniejsze inwestycje firmy w Warszawie i innych dużych miastach, które przyczyniają się do wzrostu i różnorodności lokalnych rynków nieruchomości.

Nabyta nieruchomość w Warszawie otwiera więcej możliwości rozwoju dla Archicomu na jednym z najbardziej dynamicznych i atrakcyjnych rynków nieruchomości w Polsce. Jest to kolejny krok w długofalowej strategii firmy, która stawia na rozwój i innowacyjność w budownictwie mieszkaniowym.

