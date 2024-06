Twoje wyniki wyszukiwania

Firma Łucz-Bud zostaje głównym wykonawcą inwestycji Reve w Warszawie

13 czerwca, 2024

Firma Bouygues Immobilier Polska ogłosiła, że firma Łucz-Bud została wybrana jako generalny wykonawca projektu mieszkaniowego Reve. Inwestycja obejmie budowę 85 mieszkań w pobliżu Alei Jerozolimskich.

Projekt Reve ma na celu zapewnienie mieszkańcom strefy relaksu, zielonych ogrodów deszczowych oraz systemu automatyki mieszkaniowej Appartme. Oferowane mieszkania będą miały od 1 do 5 pokoi, w tym również dwupoziomowe lokale. Powierzchnia najmniejszego mieszkania wyniesie 28 mkw., a największego 122 mkw.

Firma Łucz-Bud, której doświadczenie na rynku budowlanym wynosi ponad 30 lat, zostanie odpowiedzialna za realizację tego projektu. Ich solidność i skupienie na innowacji są kluczowe dla stworzenia funkcjonalnego i dopracowanego miejsca do życia.

Ta współpraca między Łucz-Bud a Bouygues Immobilier Polska jest pierwszym wspólnym projektem obu firm, ale obie strony wyraziły nadzieję na kontynuację dalszej współpracy w przyszłości.

Projekt Reve wyróżnia się architekturą i modnymi loggiami z płytką klinkierową na ścianach. Autorami projektu są architekci z pracowni TZA, którzy skupiają się na indywidualnym charakterze obiektu.

Inwestycja Reve jest kolejnym projektem Bouygues Immobilier Polska w dzielnicy Włochy w Warszawie. Deweloper buduje również inwestycję o nazwie Avenir w tej samej okolicy. Budynek ten będzie posiadał 86 mieszkań o różnych rozkładach i metrażach, a na ostatnim piętrze będą znajdować się tarasy. Inwestycję wyróżnia minimalistyczny styl oraz lokalizacja blisko stacji kolejowej Aleje Jerozolimskie.

Ten projekt odzwierciedla zaangażowanie Bouygues Immobilier Polska w rozwój i inwestycje na warszawskim rynku nieruchomości.

The housing project Reve, being developed by Bouygues Immobilier Polska, is set to provide residents with a relaxing environment, green rain gardens, and the Appartme home automation system. The project will consist of the construction of 85 apartments near Aleja Jerozolimskie.

The apartments in Reve will range from 1 to 5 rooms, including duplex units. The smallest apartment will have a surface area of 28 square meters, while the largest will be 122 square meters.

Łucz-Bud, with over 30 years of experience in the construction market, has been chosen as the general contractor for this project. Their reliability and focus on innovation are crucial in creating a functional and well-designed living space.

This collaboration between Łucz-Bud and Bouygues Immobilier Polska marks the first joint project for both companies, but both parties have expressed hopes for future cooperation.

The Reve project stands out with its architecture and trendy loggias with clinker tiles on the walls. The project was designed by architects from the TZA studio, who focus on giving each building an individual character.

Reve is Bouygues Immobilier Polska’s latest project in the Włochy district of Warsaw. The developer is also constructing another project called Avenir in the same area. Avenir will consist of 86 apartments with various layouts and sizes, with terraces on the top floor. The project stands out with its minimalist style and its proximity to the Aleje Jerozolimskie railway station.

These projects reflect Bouygues Immobilier Polska’s commitment to the development and investment in the Warsaw real estate market.

