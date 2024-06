Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek nieruchomości w Polsce: sprzedający ustępują pod presją malejącego popytu

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 13 czerwca, 2024 Miasto 0

Rynek nieruchomości w Polsce przesuwa się w stronę korzystniejszych warunków dla kupujących, a sprzedający powoli godzą się z rzeczywistością, uświadamiając sobie, że ich oczekiwania były oparte na nierealistycznych analizach. Okazuje się, że rosnąca podaż mieszkań przy jednoczesnym spadku popytu wywiera presję na obniżki cen. Wiele osób sprzedających jest teraz bardziej elastycznych, a znaczne rabaty w wysokości 5-10% stają się nową normą na rynku.

Zdaniem ekspertów, dotowany kredyt obecnie przyciąga znacznie mniej klientów niż jeszcze pół roku temu. Sprzedający, aby zachować korzystną ofertę, nie obniżają już ceny ofertowej, lecz pozostawiają ją na wysokim poziomie, przy jednoczesnej gotowości do większej zniżki w negocjacjach. To sprawia, że kupujący mają obecnie więcej możliwości negocjowania i wyboru mieszkania.

Wzrost elastyczności sprzedających świadczy także o tym, że rynek nie jest już tak bardzo wyczyszczony z ofert, jak za czasów obowiązywania „Bezpiecznego kredytu 2 proc.”. Mieszkania są dostępne w większej ilości, co wpływa na skłonność do obniżania cen. Im bardziej sprzedającemu zależy na szybkiej transakcji, tym bardziej jest skłonny do negocjacji.

Jednak żadne zasady nie obowiązują bez wyjątku. Spory rabat niezmiennie przysługuje dopiero po pewnym czasie od wystawienia mieszkania na sprzedaż. Właściciele na początku nie są tak skorzy do udzielania dużej zniżki. Wysokość rabatów zależy również od długości trwania oferty – czy jest to pierwotna cena ofertowa czy też ostatnia.

Eksperci zwracają uwagę także na czynniki decydujące o cenach i rabatach. Lokalizacja, układ i standard mieszkania, jak również stan budynku, piętro i wielkość podaży mają kluczowe znaczenie. Coraz częściej kupujący zwracają również uwagę na koszty utrzymania nieruchomości.

Podsumowując, rynek nieruchomości w Polsce obecnie sprzyja kupującym, a sprzedający coraz bardziej dostosowują się do rzeczywistości. Obniżki cen i elastyczność w negocjacjach są widoczne, co daje większe możliwości i korzyści dla nabywców.

The real estate market in Poland is shifting towards more favorable conditions for buyers, with sellers slowly coming to terms with the reality that their expectations were based on unrealistic analysis. It turns out that the increasing supply of housing, combined with a decrease in demand, is putting pressure on prices to drop. Many sellers are now more flexible, and significant discounts of 5-10% are becoming the new norm in the market.

According to experts, subsidized loans are currently attracting significantly fewer customers than they were six months ago. In order to maintain an attractive offer, sellers are no longer lowering their list price, but instead keeping it high while being prepared to offer a larger discount in negotiations. This means that buyers currently have more bargaining power and options when choosing a property.

The increasing flexibility of sellers also indicates that the market is no longer as depleted of offers as it was during the time when the „Bezpieczny kredyt 2 proc.” (Safe 2% Loan) program was in effect. There are more available properties, which influences the willingness to lower prices. The more the seller wants a quick transaction, the more willing they are to negotiate.

However, these rules do not apply without exception. A substantial discount is typically only granted after a certain period from when the property was listed for sale. At the beginning, owners are not as willing to give a large discount. The amount of discounts also depends on the length of the listing – whether it is the initial list price or the final one.

Experts also point out the factors that influence prices and discounts. Location, layout, and standard of the property, as well as the condition of the building, floor, and supply volume, are crucial. Buyers are also paying increasing attention to the maintenance costs of the property.

In summary, the real estate market in Poland currently favors buyers, and sellers are increasingly adapting to the reality. Price reductions and flexibility in negotiations are visible, providing greater opportunities and benefits for buyers.