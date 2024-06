Twoje wyniki wyszukiwania

Zmiany w podatku od nieruchomości – wielkie wyzwanie dla Polski

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 13 czerwca, 2024 Miasto 0

Ministerstwo Finansów wskazuje na konieczność wprowadzenia nowej definicji budowli w podatku od nieruchomości od 1 stycznia 2025 roku. Ta zmiana oznacza największą rewolucję w historii tego podatku w Polsce. Aktualna definicja jest uznawana za niezgodną z Konstytucją RP. Przedsiębiorcy domagają się większej pewności w zakresie opodatkowania, ponieważ obecne przepisy powodują liczne problemy praktyczne.

Ministerstwo Finansów stara się zachować status quo, ponieważ reforma tego podatku jest bardzo skomplikowana. Planowane jest przeniesienie definicji budowli z prawa budowlanego na ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, co wydaje się dyskusyjne z uwagi na problematyczną interpretację przepisów prawa budowlanego dotychczas. Dotychczasowy system opodatkowania budowli stale się rozszerza, co stwarza wiele zawiłości dla podatników.

Zmiana definicji budowli będzie rewolucją, ponieważ wymaga przeredagowania przepisów i nowego podejścia interpretacyjnego. Bez odniesienia do prawa budowlanego podatnicy mogą mieć trudności z identyfikacją, co powinno być opodatkowane. Istnieje obawa, że nowa definicja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów i tylko pogorszy sytuację podatników.

W najbliższych miesiącach kluczowe będą prace legislacyjne nad nowymi przepisami dotyczącymi podatku od nieruchomości. Firmy płacące ten podatek powinny na bieżąco śledzić zmiany, aby uniknąć nieporozumień i niedotrzymania obowiązków podatkowych.

Podsumowując, zmiany w podatku od nieruchomości stoją przed Polską jako wielkie wyzwanie. Ważne jest, aby nowa definicja budowli była klarowna, precyzyjna i jednoznaczna, aby zapewnić większą pewność i prawidłowe rozliczanie się z podatku od nieruchomości.

The new definition of buildings in property tax, which will be introduced from January 1, 2025, is expected to bring about the biggest revolution in the history of this tax in Poland. The current definition is considered to be inconsistent with the Polish Constitution, and as a result, entrepreneurs are demanding greater certainty in terms of taxation. The current provisions have caused numerous practical problems.

The Ministry of Finance is trying to maintain the status quo, as reforming this tax is highly complicated. The plan is to transfer the definition of buildings from construction law to the Act on Local Taxes and Fees, which seems questionable due to the problematic interpretation of the current construction law provisions. The current system of taxing buildings is constantly expanding, which creates many complexities for taxpayers.

The change in the definition of buildings will be revolutionary as it requires the redrafting of provisions and a new interpretative approach. Without reference to construction law, taxpayers may have difficulty identifying what should be subject to taxation. There is concern that the new definition will not yield the expected results and will only worsen the situation for taxpayers.

In the coming months, legislative work on new provisions regarding property tax will be crucial. Companies paying this tax should stay updated on changes to avoid misunderstandings and non-compliance with tax obligations.

In summary, changes in property tax pose a significant challenge for Poland. It is important for the new definition of buildings to be clear, precise, and unambiguous in order to provide greater certainty and ensure proper accounting for property tax.

Sources:

– Ministerstwo Finansów (Ministry of Finance)