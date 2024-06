Twoje wyniki wyszukiwania

Kolej na rozwój: Polski rynek nieruchomości w fazie odbicia

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 14 czerwca, 2024 Miasto 0

Popyt na nieruchomości komercyjne w Polsce zdecydowanie przewyższa podaż, tworząc korzystne warunki dla inwestorów. Domy studenckie stanowią nadal ogromny potencjał do wykorzystania na rynku.

Pierwszym krokiem w kierunku ożywienia było obniżenie stóp procentowych w strefie euro, co otworzyło możliwość łatwiejszego finansowania i tym samym pobudzenia aktywności inwestorów. Jednak pełne odwrócenie trendu wymaga czasu, jednak można się spodziewać, że rynek będzie działał na pełnych obrotach w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Według raportu Avison Young, otwiera się okienko dla inwestorów, którzy zaplanowali swoje działania, przeanalizowali rynek i zidentyfikowali obiecujące aktywa. Dzięki temu będą mogli szybko składać oferty i finalizować transakcje, tym samym przejmując najbardziej atrakcyjne nieruchomości.

„Polska pozostaje stabilnym i silnym rynkiem gospodarczym, który zapewnia dobre warunki do inwestowania w nieruchomości. Europejscy gracze na rynku dostrzegają tę perspektywę i dlatego coraz więcej nowych podmiotów inwestycyjnych debiutuje na polskim rynku. Na podstawie naszych projektów i rozmów z innymi uczestnikami rynku, stwierdzamy, że wiele nieruchomości z różnych sektorów jest obecnie w fazie ofertowania, due diligence, a nawet finalizacji. Choć większość z nich nie jest o znacznej skali, to już zanotowano duże transakcje w sektorach magazynowym i handlowym, co może być sygnałem, że jest miejsce na kolejne” – czytamy w raporcie.

Wzrost aktywności inwestorów na polskim rynku nieruchomości przynosi pozytywne prognozy na przyszłość. Eksperci prognozują, że liczba i wartość transakcji w tym roku przewyższy poprzedni rok, a tendencja wzrostowa utrzyma się również w kolejnych latach. Polscy inwestorzy mają przed sobą obiecujące czasy, a rynek nieruchomości komercyjnych oczekuje na dalszy rozwój.

Według raportu Avison Young, inwestorzy zauważają perspektywy i możliwości inwestycyjne na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Polska jest uznawana za stabilny i silny rynek gospodarczy, co przyciąga europejskich graczy z branży. Wielu inwestorów prowadzi obecnie negocjacje i przygotowuje się do finalizacji transakcji dotyczących nieruchomości z różnych sektorów, w tym magazynowego i handlowego.

Wzrost aktywności inwestorów na polskim rynku nieruchomości przewiduje się również na przyszłość. Eksperci prognozują, że liczba i wartość transakcji w tym roku przewyższy poprzedni rok, a tendencja wzrostowa utrzyma się również w kolejnych latach. To oznacza, że inwestorzy mają przed sobą obiecujące czasy, a rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce nadal będzie się rozwijał.

Należy jednak zauważyć, że rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce nie jest pozbawiony pewnych problemów. Jednym z głównych problemów jest nierównowaga między podażą a popytem. Nachodzący popyt na nieruchomości komercyjne przewyższa obecnie dostępne oferty, co powoduje, że inwestorzy muszą konkurować o najbardziej atrakcyjne nieruchomości.

Innymi problemami, z którymi można się spotkać na polskim rynku nieruchomości, są regulacje prawne i przepisy związane z inwestowaniem. Przedsiębiorcy muszą być świadomi i zrozumieć te przepisy, aby uniknąć niepotrzebnych trudności i komplikacji prawnych.

Jednak pomimo tych wyzwań, perspektywy dla inwestorów na polskim rynku nieruchomości komercyjnych nadal są obiecujące. Stabilność gospodarcza kraju i rosnące zainteresowanie inwestorów zagranicznych oznaczają, że rynek będzie się rozwijał i będzie dostarczał kolejne możliwości inwestycyjne.

