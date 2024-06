Twoje wyniki wyszukiwania

Kolejna licytacja nieruchomości w Swarzędzu

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 14 czerwca, 2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu poinformował o zbliżającej się licytacji kolejnej części nieruchomości w Swarzędzu. Tym razem pod młotek trafi ułamkowa część gruntowna nieruchomości.

Na licytację składa się udział w prawie własności niewydzielonej części nieruchomości gruntowej o powierzchni wynoszącej 1/15. Nieruchomość ta położona jest w atrakcyjnej lokalizacji w Swarzędzu, co może przyciągnąć uwagę potencjalnych nabywców.

Cena wywoławcza dla tej części została ustalona na 60 150,00 zł, co stanowi 3/4 sumy oszacowania wynoszącej 80 200,00 zł. To atrakcyjna oferta dla osób poszukujących okazji do inwestycji. Przyszły nabywca będzie mógł liczyć na zysk w przypadku sprzedaży nieruchomości w przyszłości.

Podczas tej samej licytacji odbędzie się również sprzedaż pozostałej części nieruchomości. Udział w prawie własności tego fragmentu to aż 14/15 niewydzielonej części gruntownej. Suma oszacowania wynosi 1 123 400,00 zł, a cena wywoławcza została ustalona na 842 550,00 zł. Ta część nieruchomości również jest interesująca dla potencjalnych inwestorów, szczególnie ze względu na jej znaczną powierzchnię.

Każda licytacja nieruchomości to szansa na znalezienie korzystnej oferty. Zarówno mieszkańcy Swarzędza, jak i osoby spoza tej miejscowości, mogą wziąć udział w aukcji i być pewni, że Komornik Sądowy przebiegał w sposób uczciwy i zgodny z prawem. Dlatego warto śledzić dalsze informacje dotyczące tej ciekawej licytacji.

