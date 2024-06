Twoje wyniki wyszukiwania

Przeznaczenie ziemi dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Saron

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 14 czerwca, 2024 Miasto 0

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ogłosił publicznie swoją decyzję dotyczącą przeznaczenia ziemi na okres 10 lat dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Saron. Grunt ten obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 152/2, 152/1, 99/1 oraz część działki o numerze 151, o łącznej powierzchni około 530 m2, znajdujące się na terenie Osiedla Ogrody w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Ta inicjatywa ma na celu wspieranie działań statutowych Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Saron. Ziemia ta zostanie wykorzystana do realizacji różnych aktywności i programów skierowanych do osób niepełnosprawnych, które mają na celu poprawę jakości ich życia i zwiększenie integracji społecznej.

Decyzja Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podkreśla znaczenie udzielania wsparcia organizacjom, które angażują się w pomoc osobom niepełnosprawnym. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Saron odgrywa istotną rolę w społeczności lokalnej, zapewniając różne formy pomocy i wsparcia dla tych, którzy go potrzebują.

Przeznaczenie tej ziemi dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Saron jest ważnym krokiem w kierunku tworzenia bardziej inkludującego społeczeństwa. Zapewniając organizacji miejsce, na którym będzie mogła prowadzić swoje działania, miasto Ostrowiec Świętokrzyski wyraża swoje zaangażowanie w dbanie o dobrobyt i równość dla wszystkich mieszkańców, bez względu na ich zdolności ruchowe.

Przeznaczenie tego obszaru dla Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo Saron jest dowodem na to, że władze lokalne uznają i doceniają znaczenie społecznych inicjatyw, które pomagają w budowaniu bardziej dostępnej i powszechnej przestrzeni dla wszystkich.

The decision made by the Mayor of Ostrowiec Świętokrzyski to allocate land to the Association for the Disabled Saron for a period of 10 years is an important step towards creating a more inclusive society. The land, consisting of plots with registration numbers 152/2, 152/1, 99/1, and a part of plot number 151, covers a total area of approximately 530 square meters and is located in the Ogrody district in Ostrowiec Świętokrzyski.

This initiative aims to support the statutory activities of the Association for the Disabled Saron. The land will be utilized for the implementation of various activities and programs aimed at improving the quality of life and enhancing the social integration of people with disabilities.

The decision by the Mayor of Ostrowiec Świętokrzyski highlights the importance of providing support to organizations that are dedicated to helping individuals with disabilities. The Association for the Disabled Saron plays a significant role in the local community by providing various forms of assistance and support to those in need.

Allocating this land to the Association for the Disabled Saron is a significant step towards creating a more inclusive society. By providing the organization with a place to carry out its activities, the city of Ostrowiec Świętokrzyski demonstrates its commitment to the well-being and equality of all residents, irrespective of their mobility.

The allocation of this area to the Association for the Disabled Saron is evidence that local authorities recognize and appreciate the importance of social initiatives that help build a more accessible and inclusive space for everyone.

For more information about the Association for the Disabled Saron and its activities, please visit their official website: saron.pl.