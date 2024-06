Twoje wyniki wyszukiwania

Sprzedaż działki w Polanicy-Zdroju na przetargu – unikalna okazja dla inwestorów

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 14 czerwca, 2024 Miasto 0

Burzliwe wydarzenia dotyczące nieruchomości w pięknym mieście Polanica-Zdrój wzbudzają zainteresowanie inwestorów z całego kraju. Ogłoszenie Burmistrza Miasta o nieograniczonym przetargu na sprzedaż gminnej działki gruntowej oznaczonej jako działka nr 142/11 (AM-5) wywołuje ogromne emocje w środowisku.

Zainteresowani kupnem nieruchomości mają możliwość zdobycia atrakcyjnego kawałka ziemi w centrum miasta, przy ulicy Brylantowej. Powierzchnia działki wynosi imponujące 518 m², co czyni ją idealnym miejscem na realizację różnorodnych projektów.

Warto zaznaczyć, że działka jest wpisana do Księgi Wieczystej pod numerem SW1K/00069242/8, co stanowi potwierdzenie jej legalności oraz stałe prawo własności. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 92 000,00 zł netto, do której należy doliczyć podatek VAT obowiązujący w momencie zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Wadium, które zainteresowani muszą uiścić, wynosi 18 400,00 zł i stanowi gwarancję powagi oferty. Termin przetargu został wyznaczony na 18 lipca 2024 roku, który odbędzie się w Urzędzie Miejskim przy ulicy Dąbrowskiego.

Aby wziąć udział w przetargu, ustalone wadium musi zostać wpłacone na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego do 12 lipca 2024 roku. W tytule przelewu należy podać informację o przetargu oraz numer działki.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju, gdzie pod numerem telefonu 74 86 80 636 pracownicy są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Niezwłocznie rusza wywieszanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz na terenie miasta Polanica-Zdrój, a także na stronach internetowych: www.bip.polanica.pl oraz www.polanica.pl.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji! Przyjdź na przetarg i zdobądź tę atrakcyjną działkę w prestiżowej lokalizacji Polanicy-Zdroju!

The real estate industry in Polanica-Zdrój is currently experiencing significant interest from investors across the country. The announcement of the Mayor’s unlimited auction for the sale of a municipal plot of land, designated as plot number 142/11 (AM-5), has stirred up immense excitement within the community.

Prospective buyers have the opportunity to acquire an attractive piece of land, measuring an impressive 518 m², located in the city center on Brylantowa street. This size makes it an ideal location for various projects.

It is worth noting that the plot is registered in the Land and Mortgage Register under the number SW1K/00069242/8, which confirms its legality and permanent ownership rights. The starting price for the property is 92,000.00 PLN net, to which the applicable VAT tax must be added at the time of property ownership transfer.

Interested parties must provide a deposit of 18,400.00 PLN, which serves as a guarantee of the seriousness of their offer. The auction is scheduled for July 18, 2024 and will take place at the Town Hall on Dąbrowskiego street.

To participate in the auction, the established deposit must be paid into the bank account of the Town Hall by July 12, 2024. The transfer should include information about the auction and the plot number in the payment title.

Detailed information regarding the auction can be obtained at the Town Hall in Polanica-Zdrój, where employees are available Monday through Friday during office hours at the phone number 74 86 80 636.

Announcements will soon be posted on notice boards at the Town Hall and throughout Polanica-Zdrój, as well as on the following websites: www.bip.polanica.pl and www.polanica.pl.

Do not miss out on this exceptional opportunity! Come to the auction and acquire this attractive plot in the prestigious location of Polanica-Zdrój!