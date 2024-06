Twoje wyniki wyszukiwania

Wpływ masztów telekomunikacyjnych na ceny nieruchomości – Badanie na terenach mniejszych gmin

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 14 czerwca, 2024 Miasto 0

Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ponownie podjęli badanie dotyczące wpływu masztów telekomunikacyjnych na ceny nieruchomości. Tym razem skoncentrowali się na mniejszych gminach, aby sprawdzić, czy wyniki różnią się od tych otrzymanych w poprzedniej edycji, która dotyczyła zabudowy wielorodzinnej w Warszawie.

Badanie przeprowadzone zostało na obszarach takich gmin jak Trzebownisko i Krasne w powiecie rzeszowskim, Szemud w powiecie wejherowskim, Pruszcz Gdański w powiecie gdańskim, Osielsko i Białe Błota w powiecie bydgoskim, Zielonki oraz Zabierzów w powiecie krakowskim. Analizie poddano prawie 10 tysięcy gruntów zabudowanych i niezabudowanych.

Jednym z kluczowych wniosków badania jest fakt, że bliskość masztów telekomunikacyjnych nie ma wpływu na ceny nieruchomości. Oznacza to, że czynniki takie jak typ zabudowy, gęstość zabudowy, stopień zabudowania gruntu czy liczba masztów w okolicy nie powodują zmiany cen nieruchomości.

Badacze wykorzystali model regresji wielorakiej, analizując wiele czynników, takich jak zmiany cen nieruchomości w czasie, popyt i podaż na rynku nieruchomości oraz parametry powierzchni nieruchomości. Badanie obejmowało zarówno rynek domów jednorodzinnych, jak i gruntów niezabudowanych.

Wyniki tego badania są istotne zarówno dla osób zajmujących się wyceną nieruchomości, jak i dla samorządów, inwestorów czy wspólnot mieszkaniowych. Otrzymują oni teraz istotne wsparcie do rozmów ze społecznościami lokalnymi i mogą mieć pewność, że bliskość masztów telekomunikacyjnych nie wpływa na wartość nieruchomości.

Badanie to wpisuje się w szerszy kontekst prac naukowych nad efektami zewnętrznymi na rynku nieruchomości. Jest to kolejny krok w badaniu wpływu różnych czynników, takich jak lotniska, parki, drogi czy linie metra, na wartość nieruchomości w ich sąsiedztwie.

Podsumowanie wniosków z badania można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Researchers from the University of Economics in Krakow have conducted a study on the impact of telecommunication masts on property prices, focusing on smaller municipalities to see if the results differ from the previous edition, which examined multi-family buildings in Warsaw.

The study was conducted in areas such as Trzebownisko and Krasne in the Rzeszow county, Szemud in the Wejherowo county, Pruszcz Gdanski in the Gdansk county, Osielsko and Biale Blota in the Bydgoszcz county, Zielonki and Zabierzow in the Krakow county. The analysis included nearly 10,000 developed and undeveloped plots of land.

One of the key findings of the study is that the proximity of telecommunication masts does not have an impact on property prices. This means that factors such as the type of construction, density of buildings, degree of land development, or the number of masts in the area do not cause changes in property prices.

The researchers used a multiple regression model, analyzing various factors such as changes in property prices over time, supply and demand in the real estate market, and property surface parameters. The study covered both the market for single-family homes and undeveloped land.

The results of this study are significant for property valuation experts, as well as for local governments, investors, and housing communities. They now receive important support for discussions with local communities and can be certain that the proximity of telecommunication masts does not affect property value.

This study fits into the broader context of scientific research on external effects in the real estate market. It is another step in studying the impact of various factors, such as airports, parks, roads, or subway lines, on the value of properties in their vicinity.

A summary of the study’s findings can be found on the website of the National Chamber of Electronic Communications and Telecommunications Industry. Link to the website.