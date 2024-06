Twoje wyniki wyszukiwania

Zmniejszenie zysków z wynajmu mieszkań w Polsce. Analitycy przewidują trudności dla inwestorów.

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 14 czerwca, 2024 Miasto 0

Analitycy są zgodni co do tego, że zyski z wynajmu mieszkań w Polsce zaczną maleć w nadchodzących latach. Spowolnienie wzrostu czynszów jest jednym z powodów tego problemu. Od kwietnia 2022 roku do lutego 2023 roku czynsze rosły o 25% rocznie, jednak od lipca 2023 roku wzrost ten wynosi zaledwie 2% rocznie – donosi gazeta branżowa.

Inwestowanie w zakup mieszkania pod wynajem staje się coraz mniej opłacalne, zwłaszcza dla osób korzystających z kredytów hipotecznych. Jednak jeśli rząd uruchomi kolejny program dopłat mieszkaniowych, który spowoduje wzrost popytu, to mocny wzrost cen nieruchomości może się utrzymać, co z kolei spowoduje, że młodzi ludzie zostaną zmuszeni do wynajmu mieszkań. To z kolei może prowadzić do niedoboru dostępnych mieszkań w przyszłości, przy ograniczeniu nowej podaży – wyjaśnia Karolina Klimaszewska, starsza analityczka Otodomu.

Obecnie na rynku nieruchomości w Polsce istnieje duża liczba mieszkań dostępnych do wynajęcia. Według danych platformy, oferta mieszkań do wynajęcia jest o ponad 25% większa niż przed wybuchem konfliktu na Ukrainie. Duży wzrost liczby ofert wynajmu odnotowano szczególnie w miastach takich jak Olsztyn, Rzeszów czy Zielona Góra, gdzie liczba dostępnych mieszkań wzrosła nawet o jedną trzecią w ciągu miesiąca. Jednakże, jeśli wzrost liczby ofert wynajmu nie będzie znaleźć odpowiedzi w postaci wzrostu popytu, to wkrótce może nastąpić przesilenie na rynku. Eksperci przewidują, że właściciele mieszkań, którzy będą mieli trudności ze znalezieniem najemcy i będą spłacać kredyt mieszkaniowy, mogą zdecydować się na sprzedaż. W konsekwencji, wzrost podaży ofert na rynku wtórnym może doprowadzić do stabilizacji cen lub nawet do ich spadku.

Podsumowując, inwestowanie w wynajem mieszkań w Polsce staje się coraz mniej opłacalne, a nadchodzące lata mogą przynieść trudności dla inwestorów. Wzrost liczby dostępnych mieszkań na rynku wynajmu może prowadzić do wzrostu konkurencji o najemców, a w przypadku braku popytu, do stabilizacji lub spadku cen ofertowych.

According to analysts, rental income from apartments in Poland is expected to decrease in the coming years. One of the reasons for this problem is the slowdown in rent growth. From April 2022 to February 2023, rents were increasing by 25% annually, but since July 2023, this growth has dropped to just 2% annually, as reported by the industry newspaper.

Investing in rental properties is becoming less profitable, especially for individuals using mortgage loans. However, if the government launches another housing subsidy program that increases demand, it could sustain a strong increase in property prices, which in turn would force young people to resort to renting. This, in turn, could lead to a shortage of available housing in the future, with limited new supply, explains Karolina Klimaszewska, senior analyst at Otodom.

Currently, there is a large number of apartments available for rent in the Polish real estate market. According to platform data, the supply of rental apartments is over 25% greater than before the outbreak of the conflict in Ukraine. There has been a significant increase in the number of rental offers, especially in cities like Olsztyn, Rzeszów, and Zielona Góra, where the number of available apartments has increased by as much as one-third within a month. However, if the increase in rental offers does not find a corresponding increase in demand, a market downturn may occur soon. Experts predict that apartment owners who have difficulty finding tenants and are repaying a mortgage loan may opt for selling. As a result, the increase in supply on the secondary market may lead to price stabilization or even a decline.

In summary, investing in rental apartments in Poland is becoming less profitable, and the coming years may bring difficulties for investors. The increase in the number of available apartments in the rental market can lead to increased competition for tenants and, in the absence of demand, to price stabilization or decline in listings.