Raport pokazuje: Rynek wynajmu mieszkań w Polsce jest stale zmieniający się

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 15 czerwca, 2024 Miasto 0

Według najnowszego raportu „Rocznik najmu” opracowanego przez Otodom oraz Politykę Insight, aż 86 proc. właścicieli mieszkań na wynajem posiada tylko jedno takie mieszkanie. Ten fakt wskazuje na to, że rynek wynajmu w Polsce jest silnie rozproszony.

Rynek ten, według autorów raportu, jest dynamiczny i stale się zmienia. W ciągu ostatnich pięciu lat wpływ na jego kształtowanie miały różnorodne czynniki, takie jak pandemia, wojna na Ukrainie, wysoka inflacja oraz program Bezpieczny Kredyt 2 proc., który spowodował rekordową sprzedaż mieszkań.

Pandemia COVID-19 odegrała kluczową rolę w zmianach na rynku wynajmu mieszkań. Ograniczenia związane z wirusem spowodowały zmniejszenie popytu na wynajem, a jednocześnie wpłynęły na wzrost liczby mieszkań dostępnych do wynajęcia. Wiele osób, które wcześniej korzystały z wynajmu, zdecydowało się na zakup własnego mieszkania, co wpłynęło na zmniejszenie liczby właścicieli posiadających więcej niż jedno mieszkanie na wynajem.

Dodatkowym czynnikiem kształtującym rynek wynajmu była wojna na Ukrainie, która miała wpływ na wzrost cen energii oraz umocnienie złotego. Wysoka inflacja spowodowała wzrost kosztów utrzymania mieszkań, co mogło zniechęcać niektórych właścicieli do posiadania większej liczby nieruchomości na wynajem.

Program Bezpieczny Kredyt 2 proc. wprowadzony przez rząd, zachęcał do zakupu mieszkań poprzez obniżenie stóp procentowych. Efektem tego był wzrost liczby sprzedanych mieszkań, co mogło przekonać wielu właścicieli do sprzedaży swoich nieruchomości zamiast wynajmu.

Podsumowując, rynek wynajmu mieszkań w Polsce jest dynamiczny i podlega wpływom różnych czynników. Fakt, że większość właścicieli ma tylko jedno mieszkanie na wynajem, wskazuje na jego rozproszenie.

The rental market in Poland is a dynamic and ever-changing industry, as indicated by the latest report „Rocznik najmu” (Yearbook of Rentals) prepared by Otodom and Polityka Insight. According to the report, a whopping 86% of apartment owners for rent only own one such property. This fact suggests that the rental market in Poland is highly dispersed.

Over the past five years, various factors have influenced the shaping of this market, including the COVID-19 pandemic, the war in Ukraine, high inflation, and the 2% Secure Credit Program, which resulted in record-breaking apartment sales.

The COVID-19 pandemic played a crucial role in the changes observed in the rental market. Restrictions related to the virus led to a decrease in demand for rentals, while simultaneously increasing the availability of apartments for rent. Many individuals who previously relied on renting decided to purchase their own properties, leading to a decrease in the number of owners with more than one rental property.

Another significant factor shaping the rental market was the war in Ukraine, which had an impact on energy price increases and the strengthening of the Polish currency, the złoty. High inflation resulted in increased maintenance costs for apartments, which may have deterred some owners from owning a larger number of rental properties.

The 2% Secure Credit Program, introduced by the government to encourage property purchases through reduced interest rates, led to an increase in the number of sold apartments. This, in turn, may have convinced many property owners to sell their properties instead of renting them out.

In conclusion, the rental market for apartments in Poland is dynamic and subject to various influences. The fact that the majority of owners only have one apartment for rent indicates its dispersion. Stay up-to-date with the latest news and developments in the Polish rental market by visiting Otodom and Polityka Insight.