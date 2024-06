Twoje wyniki wyszukiwania

Rynek mieszkaniowy jest wstrzemięźliwy, ale spadek podaży nie jest dramatyczny

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 15 czerwca, 2024 Miasto 0

Według danych z rynku mieszkaniowego, profesjonaliści są obecnie bardziej powściągliwi w zakupie nieruchomości ze względu na wysokie ceny. Perspektywa wzrostu wartości nieruchomości może się wydawać mniej atrakcyjna, a potencjał wzrostu może być wyczerpany. W rezultacie widzimy spadek sprzedaży i produkcji mieszkań.

Jednak rynek nie jest kompletnie paraliżowany. Oczywiście, sprzedaż mieszkań jest mniejsza niż w poprzednich latach, ale nie odbiega od średniej. Gorzej wygląda sytuacja z kredytami – maj był jednym z najgorszych miesięcy od kilkunastu lat. Klienci są niepewni, widząc wysokie ceny mieszkań i wysokie raty kredytowe.

Jednak istnieją też obszary rynku, gdzie sprzedaż idzie lepiej. Przedstawiciel jednego z ogólnopolskich deweloperów wskazał, że na jednej inwestycji sprzedaż idzie bardzo dobrze, przy wysokich cenach i dobrej marży, podczas gdy na drugiej jest mniej ożywiona, bo jest skierowana do klientów zainteresowanych dopłatami do kredytów.

Deweloperzy mogą liczyć na klientów gotówkowych lub tych, którzy mają już nieruchomość i chcą się przenieść do większej. Inne segmenty rynku są bardziej powściągliwe, a deweloperzy zaczynają bardziej ostrożnie podchodzić do nowych inwestycji. W II półroczu nie spodziewa się tak drastycznego spadku podaży mieszkań, jak to miało miejsce w 2020 r., ale proces ten będzie trwał.

Ważne jest teraz, aby rynek otrzymał jasne i konkretne informacje dotyczące planów i programów, aby konsumenci i deweloperzy mogli podjąć decyzje inwestycyjne. Pomocne mogą być także promocje, które już można zauważyć u niektórych deweloperów.

Według najnowszych danych z rynku mieszkaniowego, profesjonaliści branży nieruchomości stają się coraz bardziej powściągliwi w zakupie nieruchomości z powodu wysokich cen. Perspektywa wzrostu wartości nieruchomości może się wydawać mniej atrakcyjna, a potencjał wzrostu może być wyczerpany. W rezultacie obserwujemy spadek zarówno sprzedaży, jak i produkcji mieszkań.

Pomimo tej sytuacji, rynek nie jest kompletnie paraliżowany. Mimo że sprzedaż mieszkań jest niższa niż w poprzednich latach, nadal utrzymuje się na przyzwoitym poziomie. Jednak kredyty mieszkaniowe stanowią duży problem – maj był jednym z najgorszych miesięcy dla sektora od kilkunastu lat. Klienci są niepewni, widząc wysokie ceny mieszkań i raty kredytowe.

Warto zauważyć, że istnieją również obszary rynku, na których sprzedaż idzie dobrze. Przedstawiciele ogólnopolskich deweloperów wskazują, że w niektórych inwestycjach sprzedaż idzie bardzo dobrze, nawet przy wysokich cenach. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku nieruchomości skierowanych do klientów zainteresowanych dopłatami do kredytów. Jednak na niektórych innych inwestycjach obserwuje się mniejsze zainteresowanie.

Obecnie deweloperzy mogą polegać na klientach gotówkowych lub na tych, którzy już posiadają nieruchomość i chcą się przenieść do większego mieszkania. Inne segmenty rynku są bardziej powściągliwe, co prowadzi do bardziej ostrożnego podejścia deweloperów do nowych inwestycji. W drugiej połowie roku nie przewiduje się tak drastycznego spadku podaży mieszkań, jak to miało miejsce w 2020 roku, ale proces ten będzie trwał.

Obecnie istotne jest, aby rynek otrzymał jasne i konkretne informacje dotyczące planów i programów. Takie informacje pozwolą zarówno klientom, jak i deweloperom podjąć decyzje inwestycyjne. Dodatkowo, pomóc mogą promocje, których już można zauważyć u niektórych deweloperów.

Związane linki:

– MieszkaniowyPuls.pl: Dziennik internetowy poświęcony rynkowi mieszkaniowemu i nieruchomościom.

– Money.pl – Nieruchomości: Aktualne wiadomości ze świata nieruchomości.

– Finanse.wp.pl: Informacje ekonomiczne i finansowe, które mogą mieć wpływ na rynek nieruchomości.