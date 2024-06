Twoje wyniki wyszukiwania

Sytuacja na rynku nieruchomości w Opolu – Czy warto inwestować w mieszkania?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 15 czerwca, 2024 Miasto 0

Ceny mieszkań w Opolu i województwie opolskim osiągnęły rekordowe poziomy, zmuszając wielu potencjalnych nabywców do zastanowienia się, czy inwestowanie w nieruchomości nadal jest opłacalne. W przeciwieństwie do poprzednich lat, obecne ceny mieszkań sięgają od 10 tysięcy do nawet 14 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Eksperci wskazują na wiele czynników wpływających na to zjawisko.

Program rządowy „Bezpieczny Kredyt 2%” miał na celu ułatwienie dostępu do kredytów mieszkaniowych, co zwiększyło zainteresowanie zakupem nieruchomości i spowodowało wzrost cen. Zapowiedź wprowadzenia przez Donalda Tuska „kredytu 0%” wywołała podobny efekt, ponieważ deweloperzy sztucznie podnosili ceny nieruchomości.

Andrzej Jakiel, prezes Opolskiego Stowarzyszenia Rynku Nieruchomości, podkreśla, że wzrost cen mieszkań nie jest uzasadniony ekonomicznie ani rynkowo. Jest to wynik spekulacji i nadmiernego optymizmu inwestorów. W rezultacie liczba nowych inwestycji w Opolu znacząco spadła, a niektórzy deweloperzy zmuszeni są odsprzedać grunty, na których planowali budowę nowych osiedli.

Niestabilność na rynku mieszkaniowym dotyczy zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Oferty zakupu mieszkań w kamienicach w centrum Opola często są przewartościowane, co prowadzi do nadpodaży mieszkań. To z kolei powoduje poważne problemy dla właścicieli, którzy zmagają się z wynajmem pustostanów.

Czy teraz jest dobry moment na inwestowanie w mieszkania? Choć koszty kredytów są wysokie, inwestycje w nieruchomości nadal mogą być opłacalne dla osób dysponujących gotówką. Trzymanie pieniędzy na koncie bankowym w obecnych warunkach ekonomicznych może być mniej korzystne z powodu inflacji. Jednak przyszłość rynku jest niepewna, więc decyzja o inwestowaniu powinna być starannie przemyślana.

Warto pamiętać, że inwestowanie w nieruchomości zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem, ale może także przynieść znaczące zyski w dłuższej perspektywie czasowej.

The housing market in Opole and Opolskie Voivodeship has reached record levels, forcing many potential buyers to reconsider whether investing in real estate is still profitable. Unlike previous years, current apartment prices range from 10,000 to 14,000 złoty per square meter. Experts point to several factors influencing this phenomenon.

The government program „Safe Credit 2%” aimed to facilitate access to housing loans, which increased interest in property purchases and caused prices to rise. The announcement of Donald Tusk’s „0% credit” had a similar effect, as developers artificially raised property prices.

Andrzej Jakiel, the president of the Opole Real Estate Market Association, emphasizes that the increase in apartment prices is not economically or market justified. It is the result of speculation and excessive investor optimism. As a result, the number of new investments in Opole has significantly decreased, and some developers are forced to resell plots of land where they planned to build new residential complexes.

The instability in the housing market affects both the primary and secondary markets. Purchase offers for apartments in tenement houses in the center of Opole are often overvalued, leading to an oversupply of apartments. This, in turn, poses serious problems for owners who struggle to rent out vacant properties.

Is now a good time to invest in apartments? Although loan costs are high, real estate investments can still be profitable for individuals with cash in hand. Keeping money in a bank account in current economic conditions may be less advantageous due to inflation. However, the future of the market is uncertain, so the decision to invest should be carefully considered.

It is worth remembering that investing in real estate always carries some risk but can also bring significant profits in the long run.

