Rynki najmu w Polsce: Analiza trendów i perspektyw

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 16 czerwca, 2024 Miasto 0

Raport „Rocznik najmu” opracowany przez Otodom oraz Politykę Insight dostarcza ciekawych informacji na temat rynku najmu w Polsce. Według raportu, aż 86 proc. właścicieli mieszkań na wynajem posiada tylko jeden taki lokal. Ta liczba wskazuje na to, że rynek jest mocno rozproszony, a wiele czynników wpływa na jego kształt.

W ostatnich pięciu latach rynek najmu w Polsce doświadczył różnych zmian. Wpływ na nie miały takie czynniki jak pandemia, wojna na Ukrainie, wysoka inflacja oraz program Bezpieczny Kredyt 2 proc. Pandemia spowodowała, że wielu najemców opuściło wynajmowane mieszkania i wróciło do swoich rodzinnych domów. W dalszym ciągu, wybuch wojny na Ukrainie i fala uchodźców doprowadziły do znacznego spadku dostępności mieszkań na wynajem.

Jednak w ostatnim czasie można zauważyć pewne znaki stabilizacji na rynku najmu. Oferta dostępnych mieszkań rośnie, a tempo wzrostu dostępności lokali może wynikać z różnych czynników, takich jak powrót uchodźców, migracje ludności czy też zwalnianie mieszkań wynajmowanych przez nowych nabywców nieruchomości.

Rynek najmu najbardziej rozwija się w większych miastach. Na przykład w Warszawie liczba ofert mieszkań na wynajem wzrosła o 7 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Wrocław, Trójmiasto i Poznań również odnotowały wzrosty na poziomie 20-50 proc. Największym wzrostem może się jednak pochwalić Łódź, gdzie liczba ofert wzrosła o imponujące 121 proc. Niestety, Kraków nadal zmagają się z niedoborem mieszkań na wynajem.

Ważnym trendem na rynku najmu jest to, że coraz więcej dostępnych mieszkań to niewielkie lokale o powierzchni do 30 mkw. Wzrósł także udział mieszkań o większej powierzchni, co może być wynikiem zmniejszenia się powierzchni nowych mieszkań oddawanych przez deweloperów. W związku z tym, istnieje nadpodaż niektórych typów mieszkań w porównaniu do preferencji najemców.

Ceny najmu ustabilizowały się, a perspektywy finansowe inwestycji w zakup mieszkania pod wynajem coraz bardziej się zmieniają. Szczególnie dla osób korzystających z kredytów hipotecznych. Otwarcie kolejnego programu rządowych dopłat może wpłynąć na skokowy wzrost popytu, co przyczyni się do wzrostu cen nieruchomości. To z kolei może wpłynąć na niedobory podaży w przyszłości.

Podsumowując, rynek najmu w Polsce przeżywa dynamiczne zmiany, które są wynikiem różnych czynników. Warto śledzić te trendy i dostosować strategie inwestycyjne do szybko zmieniającej się rzeczywistości.

The „Rocznik najmu” report, compiled by Otodom and Polityka Insight, provides interesting information about the rental market in Poland. According to the report, as many as 86% of landlords own only one rental property. This indicates that the market is highly dispersed, and many factors influence its shape.

In the past five years, the rental market in Poland has experienced various changes. Factors such as the pandemic, the war in Ukraine, high inflation, and the Bezpieczny Kredyt 2% program have had an impact on these changes. The pandemic caused many tenants to leave their rented apartments and return to their family homes. Additionally, the war in Ukraine and the wave of refugees led to a significant decrease in the availability of rental housing.

However, recently there have been signs of stabilization in the rental market. The supply of available apartments is growing, and the pace of growth in availability may be due to various factors, such as the return of refugees, population migrations, or the release of apartments rented by new property owners.

The rental market is most developed in larger cities. For example, in Warsaw, the number of rental property offers has increased by 7% in the past five years. Wroclaw, Tricity, and Poznan have also recorded growth rates ranging from 20% to 50%. However, Lodz can boast the largest growth, with a staggering 121% increase in the number of offers. Unfortunately, Krakow is still struggling with a shortage of rental properties.

An important trend in the rental market is that an increasing number of available apartments are small-sized units with an area of up to 30 square meters. There has also been an increase in the share of larger apartments, which may be a result of a decrease in the size of new apartments delivered by developers. As a result, there is an oversupply of certain types of apartments compared to tenant preferences.

Rental prices have stabilized, and the financial prospects of investing in rental properties are undergoing changes. This is especially relevant for individuals utilizing mortgage loans. The opening of another government subsidy program may result in a sudden increase in demand, leading to a rise in property prices. This, in turn, may impact supply shortages in the future.

To summarize, the rental market in Poland is undergoing dynamic changes resulting from various factors. It is important to monitor these trends and adjust investment strategies to the rapidly changing reality.

For more information about the rental market in Poland, you can visit the official website of Otodom at otodom.pl and the Polityka Insight website at politykainsight.pl.