Budownictwo i rynek nieruchomości w Polsce: Kluczowe informacje z czerwca

Popyt na rynku budowlanym: Według prognozy Banku Pekao, polska branża budowlana może spodziewać się spadku produkcji w 2024 r., a następnie wzrostu o 7-9% w 2025 r. Firmy budowlane będą musiały radzić sobie z presją kosztów pracy w bieżącym roku, a w kolejnym latach będą poddane wzrostom kosztów materiałowych.

Budynki niemieszkalne: W pierwszym kwartale 2024 r. oddano do użytkowania 4,7 tys. nowych budynków niemieszkalnych, co oznacza spadek o 12,7% w porównaniu do roku poprzedniego. Łączna powierzchnia tych budynków wyniosła 3,5 mln m2, co stanowi spadek o 22,1% w porównaniu do roku wcześniejszego.

Budynki mieszkalne: W pierwszym kwartale 2024 r. liczba nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytku wyniosła 21,6 tys., co oznacza spadek o 22,9% w porównaniu do roku poprzedniego. Budynki jednorodzinne stanowiły większość z tych budynków, a nowe mieszkania stanowiły mniej niż połowę ogółu.

Rynek nieruchomości studenckich: W Polsce istnieje obecnie 14 500 łóżek w prywatnych akademikach, z czego 95% jest obłożonych. Planowane są kolejne projekty, które zwiększą liczbę łóżek o 4 500.

Podatki na rynku nieruchomości: Ministerstwo Finansów zaprzeczyło doniesieniom na temat podwyżki podatku ryczałtowego dla osób rozliczających najem mieszkań.

Rynek targowy: Według raportu Polskiej Izby Przemysłu Targowego w 2023 r. odbyło się 121 targów, a wielkość wynajętej powierzchni wystawienniczej znacząco wzrosła. Frekwencja zarówno wystawców, jak i zwiedzających również wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego.

Rynek inwestycyjny: W kwietniu i maju 2024 r. ogłoszono transakcje na polskim rynku inwestycyjnym o łącznej wartości przekraczającej 500 mln euro. Łączny wolumen transakcji za ostatnie 5 miesięcy wynosi około 885 mln euro. Ocenia się, że ten wynik jest obiecujący, pomimo słabego pierwszego kwartału.

Kredyt hipoteczny: Według Barometru Hipotecznego rankomat.pl, przeciętnie zarabiający kredytobiorca może pożyczyć na nieruchomość około 485,9 tys. zł. W ciągu kwartału wartość ta zmniejszyła się o ponad 6 tys. zł, co oznacza, że bankowe kredyty hipoteczne stają się coraz trudniej dostępne.

Rynek magazynowy: W pierwszym kwartale 2024 r. całkowity popyt brutto na rynku magazynowym wyniósł 923 000 m2. Aktywność na rynku magazynowym była umiarkowana, a wskaźnik powierzchni niewynajętej wynosił średnio 7,8%.

Spółki budowlane i nieruchomościowe: Firmy takie jak Mostostal Zabrze, Mirbud, Trakcja, Roof Renovation i Cavatina podejmują różne kroki, takie jak skup akcji, budowę księgi popytu na nowe akcje, rekru

tację nowych pracowników oraz poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych. W ostatnich latach firmy budowlane i nieruchomościowe zyskały na popularności, ponieważ rosnące zapotrzebowanie na nowe budynki mieszkalne, biurowce i obiekty komercyjne stworzyło korzystne warunki dla rozwoju branży.

Jednakże, branża budowlana stoi również przed pewnymi wyzwaniami i problemami. Jednym z największych problemów jest presja kosztów pracy. Firmy budowlane muszą radzić sobie z rosnącymi kosztami wynagrodzeń dla pracowników, co może mieć negatywny wpływ na ich rentowność.

Kolejnym wyzwaniem są wzrosty kosztów materiałowych. W ostatnich latach ceny materiałów budowlanych, takich jak stal, drewno i beton, znacznie wzrosły, co oznacza, że firmy muszą płacić więcej za zaopatrzenie w te surowce. To może również wpływać na ceny finalnych produktów budowlanych i ograniczać ich zyskowność.

Na rynku budowlanym można również zauważyć pewne tendencje i prognozy. Według prognoz Banku Pekao, polska branża budowlana może spodziewać się spadku produkcji w 2024 r., a następnie wzrostu o 7-9% w 2025 r. Ta prognoza wskazuje na zmienne warunki na rynku budowlanym i konieczność dostosowania się firm do zmieniającej się sytuacji.

Również na rynku nieruchomości można zaobserwować różne trendy. W pierwszym kwartale 2024 r. odnotowano spadek liczby nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oddanych do użytku w porównaniu do roku poprzedniego. Jednakże, perspektywy wzrostu liczby łóżek w prywatnych akademikach wskazują na rosnące zapotrzebowanie na nieruchomości studenckie.

W kontekście podatkowym, Ministerstwo Finansów zaprzeczyło doniesieniom na temat podwyżki podatku ryczałtowego dla osób rozliczających najem mieszkań. To może mieć wpływ na rynek nieruchomości, szczególnie na osoby posiadające mieszkania na wynajem.

Polski rynek inwestycyjny również jest aktywny. W kwietniu i maju 2024 r. ogłoszono transakcje o łącznej wartości przekraczającej 500 mln euro na polskim rynku inwestycyjnym. Mimo słabego pierwszego kwartału, ten wynik jest obiecujący i wskazuje na wzrost aktywności inwestycyjnej w przyszłości.

Warto również zwrócić uwagę na rynek magazynowy, gdzie popyt brutto na powierzchnie magazynowe utrzymuje się na dobrym poziomie. Jednakże, wskaźnik powierzchni niewynajętej wynosi średnio 7,8%, co może oznaczać pewne wyzwania dla firm działających w tej branży.

Podsumowując, polska branża budowlana i nieruchomościowa staje w obliczu różnych wyzwań i tendencji na rynku. Presja kosztów pracy, wzrosty kosztów materiałowych, zmienne warunki produkcji i sprzedaży, oraz rosnące zapotrzebowanie na różne rodzaje nieruchomości to tylko kilka aspektów, które wpływają na tę branżę. Jednak, mimo tych wyzwań, istnieją również możliwości rozwoju i inwestycji, które mogą przynieść korzyści dla firm działających na tym rynku.

