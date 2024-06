Twoje wyniki wyszukiwania

Kolejny przetarg na działki przy ul. Śniadeckich w Pile

17 czerwca, 2024

Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy organizuje kolejny przetarg na nieruchomości położone przy ul. Śniadeckich w Pile. Tym razem na sprzedaż trafią dwie działki o powierzchni 0,3609 ha (nr 51/42) oraz 0,3154 ha (nr 51/44), licytacja odbędzie się 27 sierpnia br. Cena wywoławcza większej z działek wynosi 603 tys. zł, natomiast dla mniejszej ustalono ją na 527 tys. zł.

Podobnie jak w przypadku przetargu z lipca, nowi właściciele będą mieli możliwość wykorzystania tych gruntów pod zabudowę jednorodzinną. Zgodnie z zapisami planistycznymi, można na nich wybudować dom wraz z garażem oraz budynek gospodarczo-garażowy. Dodatkowo, istnieje możliwość stworzenia obiektu rekreacyjnego lub miejsca utrzymania porządku.

Działki położone są w północnej części Piły, w otoczeniu terenów leśnych po wschodniej stronie rzeki Gwdy. Mają one dostęp do drogi publicznej – ul. Śniadeckich, która przecina dwie z oferowanych nieruchomości.

Agencja Mienia Wojskowego zapewnia, że działki mają uregulowaną sytuację prawną i są wolne od długów oraz roszczeń na rzecz osób trzecich. Osoby prywatne oraz firmy zainteresowane udziałem w przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości 40 tys. zł do 4 lipca br.

Przetarg odbędzie się o godzinie 10:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy. Szczegółowe informacje na temat sprzedawanych nieruchomości można znaleźć na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce „Nieruchomości/Przetargi nieruchomości”.

Przychody ze sprzedaży nieruchomości zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych RP, w tym na budowę mieszkań dla żołnierzy. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu i zyskania tej atrakcyjnej nieruchomości w malowniczej okolicy Piły.

The article discusses an upcoming auction of two properties located on Śniadeckich Street in Pila, organized by the Regional Branch of the Military Property Agency in Bydgoszcz. The auction is scheduled to take place on August 27th. The larger property has an area of 0.3609 hectares (nr 51/42) and has a starting price of 603,000 PLN, while the smaller property has an area of 0.3154 hectares (nr 51/44) with a starting price of 527,000 PLN.

Similar to the previous auction in July, the new owners will have the opportunity to use these plots for single-family housing. According to the zoning regulations, it is possible to build a house with a garage and an additional utility-garage building. Furthermore, there is also the possibility of creating a recreational facility or an area for maintaining order.

The properties are located in the northern part of Pila, surrounded by forested areas on the eastern side of the Gwda River. They have access to the public road, Śniadeckich Street, which runs through two of the properties being offered.

The Military Property Agency assures that the properties have a clear legal status and are free from debts or claims by third parties. Private individuals and businesses interested in participating in the auction must deposit a security deposit of 40,000 PLN by July 4th.

The auction will take place at 10:00 AM at the headquarters of the Regional Branch of the Military Property Agency in Bydgoszcz. Detailed information about the properties for sale can be found on the website AMW under the „Nieruchomości/Przetargi nieruchomości” section.

The proceeds from the property sales will be allocated to tasks related to the accommodation of the Polish Armed Forces, including the construction of housing for soldiers. We encourage all interested parties to participate in the auction and acquire this attractive property in the picturesque area of Pila.