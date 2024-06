Twoje wyniki wyszukiwania

Odrodzenie ulic handlowych w Polsce: nowe trendy na rynku detalicznym

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 17 czerwca, 2024 Miasto 0

Nasycenie powierzchnią centrów handlowych w Polsce jest coraz wyższe, co skutkuje zmniejszeniem dostępnej przestrzeni do wynajęcia. Jednak sytuacja ta otwiera nowe perspektywy dla odrodzenia ulic handlowych, które przyciągają coraz większe zainteresowanie najemców. Rynek handlowy w Polsce przeżywa obecnie interesujący moment rozwoju, w którym wielu najemców poszukuje dywersyfikacji lokalizacji swoich działalności.

Średnie nasycenie powierzchnią centrów handlowych w Polsce wynosiło na koniec 2023 roku 272 mkw. na 1000 mieszkańców, co jest wyższym wskaźnikiem niż w innych krajach europejskich. Deweloperzy budują coraz mniej powierzchni handlowej w centrach, a poziom niewynajętej przestrzeni również maleje. To daje nadzieję na rozwój handlu przy ulicach.

Polacy lubią odwiedzać centra handlowe, doceniają ich różnorodność i chętnie tam robią zakupy. Jednak wiele marek modowych, sportowych i convenience poszukuje alternatywnych lokalizacji, takich jak parki handlowe czy ulice handlowe. Trend omnichannel sprzyja dywersyfikacji lokalizacji sklepów i coraz więcej najemców szuka możliwości otwarcia salonów w różnych miejscach, blisko miejsca zamieszkania lub pracy.

Decathlon i Empik to przykłady marek, które zdecydowały się na otwarcie sklepów przy ulicach handlowych. Trend ten wynika z rosnącego zainteresowania klientów możliwością robienia szybkich zakupów w lokalizacjach przyjaznych i dogodnych dojazdowo. Zmieniany jest także sposób postrzegania ulic handlowych, a sektor biurowy staje się aktywnym uczestnikiem tego procesu, oferując przestrzenie usługowo-handlowe w biurowcach.

Wynajem lokali przy ulicach handlowych daje najemcom większą elastyczność operacyjną i niższe koszty prowadzenia sklepu niż w centrach handlowych. Niższe stawki czynszów są również korzyścią dla najemców. Mimo pewnych ograniczeń, takich jak niższe obroty w weekendy, handel przy ulicach handlowych staje się atrakcyjną opcją.

Odrodzenie ulic handlowych w Polsce może przynieść nowe życie i rozwój dla sektora detalicznego. Dynamicznie zmieniające się trendy i style życia konsumentów stwarzają możliwości dla nowych konceptów i formatów sklepów. Warto obserwować rozwój sytuacji i korzystać z tego momentu, który otwiera drzwi do ponownego sukcesu ulic handlowych.

The retail industry in Poland is currently experiencing an interesting moment of development. The saturation of shopping centers in the country is increasing, leading to a decrease in available rental space. However, this situation opens up new prospects for the revival of high streets, which are attracting growing interest from tenants.

The average saturation of shopping center space in Poland at the end of 2023 was 272 square meters per 1000 inhabitants, which is a higher indicator than in other European countries. Developers are constructing fewer retail spaces in shopping centers, and the level of unoccupied space is also decreasing. This gives hope for the growth of street retail.

While Poles enjoy visiting shopping centers and appreciate their diversity, many fashion, sports, and convenience brands are seeking alternative locations such as retail parks or high streets. The omnichannel trend favors the diversification of store locations, and more tenants are looking for opportunities to open stores in various places close to residential or workplace areas.

Decathlon and Empik are examples of brands that have decided to open stores on high streets. This trend is driven by the increasing interest from customers in the convenience of quick shopping in accessible locations. The perception of high streets is also changing, with the office sector becoming an active participant in this process by offering service and retail spaces in office buildings.

Renting premises on high streets provides tenants with greater operational flexibility and lower operating costs compared to shopping centers. Lower rent rates are also a benefit for tenants. Despite certain limitations, such as lower turnover on weekends, trading on high streets is becoming an attractive option.

The revival of high streets in Poland can bring new life and development to the retail sector. The dynamically changing trends and consumer lifestyles create opportunities for new concepts and store formats. It is worth observing the development of the situation and taking advantage of this moment, which opens the doors to the renewed success of high streets.