Twoje wyniki wyszukiwania

Słabnący rynek nieruchomości w Polsce oznacza spadek sprzedaży mieszkań

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 17 czerwca, 2024 Miasto 0

Rynek nieruchomości w Polsce odnotowuje spowolnienie, co prowadzi do spadku sprzedaży mieszkań. Według najnowszych danych, sprzedaż mieszkań w największych miastach Polski zmniejszyła się o 16% w porównaniu do poprzedniego roku. W kwietniu 2024 r. deweloperzy na siedmiu największych rynkach sprzedali około 3,5 tysiąca lokali mieszkalnych.

Spadek sprzedaży można również zaobserwować w przypadku kredytów mieszkaniowych udzielanych przez banki. W kwietniu tego roku liczba udzielonych kredytów zmniejszyła się o 11,4% w porównaniu do marca. Tendencja ta trwa już od trzech miesięcy z rzędu.

Osłabienie na rynku nieruchomości wynika przede wszystkim z większej podaży mieszkań przeznaczonych na sprzedaż. Wiele osób oczekuje na informacje dotyczące programu wsparcia kredytobiorców, co powoduje niepewność i jest jednym z czynników hamujących popyt. Dodatkowo, deweloperzy muszą dostosować się do nowych warunków technicznych, co może wpłynąć na wzrost cen mieszkań.

Choć obecnie mamy do czynienia ze spadkiem sprzedaży i osłabieniem wzrostu cen, niektórzy eksperci przewidują poprawę sytuacji w drugiej połowie roku. Wpływ na to będą miały między innymi polityka monetarna oraz inflacja. Przy niskiej inflacji i wysokich stopach procentowych inwestowanie w nieruchomości może być mniej atrakcyjne, co może skutkować spadkiem cen mieszkań. Jednakże, seria obniżek stóp procentowych, która może nastąpić w przyszłości, może odwrócić tę tendencję.

The real estate market in Poland is experiencing a slowdown, leading to a decrease in apartment sales. According to the latest data, apartment sales in the largest cities in Poland have decreased by 16% compared to the previous year. In April 2024, developers in the seven largest markets sold around 3,500 residential units.

This decline in sales is also evident in the case of housing loans granted by banks. In April of this year, the number of granted loans decreased by 11.4% compared to March. This trend has been ongoing for three consecutive months.

The weakening in the real estate market is primarily due to increased supply of apartments for sale. Many people are waiting for information regarding the support program for borrowers, which is causing uncertainty and is one of the factors that is hindering demand. Additionally, developers have to adapt to new technical conditions, which may impact the increase in housing prices.

Although we are currently experiencing a decline in sales and a weakening of price growth, some experts predict an improvement in the situation in the second half of the year. This will be influenced, among other factors, by monetary policy and inflation. With low inflation and high interest rates, investing in real estate may be less attractive, which could result in a decrease in housing prices. However, a series of future interest rate cuts could reverse this trend.

For more information about the real estate market in Poland, you can visit the following websites:

– Warsaw Stock Exchange

– National Bank of Poland

– Real Estate Poland