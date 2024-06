Twoje wyniki wyszukiwania

AND2 – Wyjątkowe Biuro dla Wszystkich

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 18 czerwca, 2024 Miasto 0

W prestiżowym biurowcu AND2, który jest najwyższym budynkiem w Poznaniu, znajdą swoją siedzibę zarówno międzynarodowe korporacje, jak i polskie firmy posiadające silną pozycję na rynku. Jednak to nie wszystko – AND2 oferuje także przestrzeń biurową stworzoną specjalnie dla mniejszych, ale wyjątkowo silnych graczy na rynku.

Obecnie obserwujemy rosnące zainteresowanie mniejszym metrażem biura. Firmy doceniają elastyczność, optymalizację kosztów i efektywne wykorzystanie dostępnej powierzchni. Właśnie dlatego coraz więcej mniejszych firm decyduje się przenieść swoje biura do nowoczesnych budynków takich jak AND2, które zapewniają wysoką jakość przestrzeni, czego często brakuje w starszych budynkach – mówi Weronika Hulińska, Senior Consultant w agencji doradczej CBRE.

W dobie pandemii i zmian w modelu pracy, oszczędności i efektywne wykorzystanie biur stały się kluczowymi czynnikami. Firmy teraz inaczej podchodzą do przestrzeni biurowej, która musi łączyć zespół i wzmacniać kulturę organizacyjną. Wzrasta więc zainteresowanie mniejszymi, ale wysokiej jakości powierzchniami, które wspierają motywację pracowników i budują pozytywny wizerunek firmy. Dobrze zaprojektowane i przemyślane biuro wpływa na wydajność pracowników i może stanowić kluczowy element wzmocnienia kultury organizacji – dodaje Hulińska.

W biurowcu AND2 przygotowywana jest także specjalna przestrzeń multi-tenant, czyli piętro dedykowane kilku najemcom. To rozwiązanie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na mniejsze powierzchnie biurowe. Lokale o wielkości od 130 do 330 mkw. można połączać, aby uzyskać większą przestrzeń. Już teraz przestrzeń multi-tenant cieszy się dużym zainteresowaniem efektywnie rozwijających się firm oraz mocnych marek lokalnych i krajowych.

AND2 to nie tylko biuro dla dużych firm, ale także dla tych mniejszych, które pragną mieć swoją siedzibę w prestiżowej lokalizacji oraz cieszyć się wysokimi standardami. Ten nowoczesny biurowiec w samym centrum Poznania jest pionierskim projektem, łączącym nowoczesne technologie i proekologiczne rozwiązania. Już teraz cieszy się on zainteresowaniem wielu firm z różnych sektorów, które doceniają jego unikalne zalety.

The office space industry is experiencing a growing interest in smaller office spaces. Companies appreciate the flexibility, cost optimization, and efficient use of available space that smaller office spaces can offer. As a result, more and more smaller firms are choosing to relocate their offices to modern buildings such as AND2, which provides high-quality spaces that are often lacking in older buildings, according to Weronika Hulińska, Senior Consultant at CBRE, a consulting agency.

In the era of the pandemic and changes in the work model, cost savings and efficient office space utilization have become key factors. Companies now approach office space differently, as it must bring teams together and strengthen organizational culture. This has led to an increased interest in smaller but high-quality office spaces that support employee motivation and build a positive company image. Well-designed and well-thought-out office spaces have a significant impact on employee productivity and can be a crucial element in strengthening organizational culture, adds Hulińska.

AND2, the prestigious office building located in the tallest building in Poznan, caters to both international corporations and Polish companies with a strong market position. However, it also offers dedicated office spaces specifically designed for smaller but exceptionally strong players in the market.

In addition, AND2 is preparing a special multi-tenant space, which is a floor dedicated to multiple tenants. This solution is a response to the growing market demand for smaller office spaces. Spaces ranging from 130 to 330 square meters can be connected to create larger areas. The multi-tenant space is already attracting a lot of interest from fast-growing businesses, as well as strong local and national brands.

AND2 is not only an office building for large companies but also for smaller firms that want to have their headquarters in a prestigious location and enjoy high standards. This modern office building, located in the heart of Poznan, is a pioneering project that combines modern technologies and environmentally-friendly solutions. It is already drawing the interest of many companies from various sectors who appreciate its unique advantages.

