Twoje wyniki wyszukiwania

Chiny walczą o sektor nieruchomości

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 18 czerwca, 2024 Miasto 0

Sektor nieruchomości w Chinach stoi obecnie w obliczu poważnego kryzysu, który ma wiele skutków dla kraju. Deweloperzy, którzy zdążyli zadłużyć się na szybką ekspansję, teraz borykają się z trudnościami w wywiązaniu się z zobowiązań. Rząd podjął szereg działań mających zahamować spekulacje i ograniczyć łatwe pozyskiwanie kredytów, co wykazało słabość sektora. Nie tylko miliony Chińczyków straciły szansę na dostęp do mieszkań, ale także wielu ludzi musiało zmienić swoją ścieżkę zawodową, porzucając branżę nieruchomości.

Wielu młodych Chińczyków widziało w branży deweloperskiej szansę na budowanie zamożnej przyszłości. Jednak kryzys sprawił, że teraz są zmuszeni do zmiany kwalifikacji w niespotykanej wcześniej skali. Według danych firmy analitycznej Ke Yan Zhi Ku, w ciągu trzech lat do 2023 roku z rynku pracy w sektorze nieruchomości wypadło około 500 000 osób.

Historie ludzi dotkniętych kryzysem pokazują skalę problemu. Wiele osób, które wcześniej zajmowały się sprzedażą mieszkań, teraz musiało poszukać innej pracy. Przykładem jest Ivy Zhang, która zamiast handlować nieruchomościami, teraz sprzedaje suplementy w mediach społecznościowych. Charlie Zeng, były pracownik firm deweloperskich, również doświadczył trudności po utracie pracy i ostatecznym wycofaniu ofert z podjęcia nowej działalności.

Perspektywy dla sektora nieruchomości w Chinach nie są optymistyczne. Eksperci przewidują, że w tym roku sprzedaż mieszkań i nieruchomości komercyjnych spadnie o 45%. Ceny nowych mieszkań spadają od 12 miesięcy z rzędu, a tempo tych spadków jest najgorsze od prawie dekady. Mniejsze miasta szczególnie odczuwają spadek cen.

Aby ratować sektor nieruchomości, chińskie władze wprowadziły szeroki pakiet stymulacyjny. Przewiduje on finansowanie z banku centralnego w wysokości 42 miliardów dolarów, które ma być wykorzystane przez firmy deweloperskie na zakup niezbytych mieszkań. Planuje się także przekształcenie tych lokali w mieszkania socjalne. Chiny również złagodziły politykę kredytową, co ma pobudzić rynek nieruchomości. Bank centralny obniżył wymóg minimalnego wkładu własnego przy zakupie do 15% i wprowadził preferencyjne warunki dla kupna drugiej nieruchomości.

Chiny podejmują te działania, aby zapobiec dalszemu pogłębianiu się kryzysu w sektorze nieruchomości, który ma duże konsekwencje dla całej gospodarki kraju.

The real estate sector in China is currently facing a serious crisis that has many consequences for the country. Developers who had borrowed heavily for rapid expansion are now struggling to meet their obligations. The government has taken a series of actions to curb speculation and limit easy access to credit, revealing the sector’s weaknesses. Not only have millions of Chinese lost the opportunity to access housing, but many people have also had to change their career paths and leave the real estate industry.

Many young Chinese saw the real estate industry as a chance to build a prosperous future. However, the crisis has forced them to change their qualifications on an unprecedented scale. According to data from the analytics firm Ke Yan Zhi Ku, about 500,000 people have left the real estate sector job market between 2020 and 2023.

The stories of people affected by the crisis illustrate the scale of the problem. Many individuals who used to work in property sales have now had to seek alternative employment. Ivy Zhang, for example, now sells supplements on social media instead of real estate. Charlie Zeng, a former employee of development companies, also experienced difficulties after losing his job and faced challenges when starting a new venture.

The prospects for the real estate sector in China are not optimistic. Experts predict a 45% decline in sales of residential and commercial properties this year. The prices of new homes have been declining for 12 consecutive months, and the pace of these declines is the worst in nearly a decade. Smaller cities are particularly feeling the impact of falling prices.

To rescue the real estate sector, the Chinese authorities have implemented a comprehensive stimulus package. It includes $42 billion in funding from the central bank, which is intended for developers to purchase unsold homes. There are also plans to convert these properties into social housing. China has also eased its credit policies to stimulate the real estate market. The central bank has lowered the minimum down payment requirement for purchases to 15% and introduced preferential conditions for buying a second property.

China is taking these actions to prevent a further deepening of the real estate crisis, which has significant consequences for the country’s entire economy.