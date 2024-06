Twoje wyniki wyszukiwania

Jak ubiegać się o dotację na usunięcie azbestu z Twojej nieruchomości?

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 18 czerwca, 2024 Miasto 0

Chcesz pozbyć się azbestu z Twojej nieruchomości? Starostwo Powiatowe w Wągrowcu ma dla Ciebie rozwiązanie. Teraz możesz ubiegać się o dotację na usunięcie azbestu z terenu swojej nieruchomości, a sprawa jest nawet jeszcze lepsza – dofinansowanie obejmuje aż 100% wartości usług na każdy prawidłowo złożony wniosek.

Program pt. „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w roku 2024” otrzymał dofinansowanie w wysokości 378 000 złotych, które pochodzi z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dotacja koncentruje się na odbiorze przygotowanych do transportu, transporcie oraz unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych. Warto jednak pamiętać, że nieruchomość, z której ma zostać usunięty azbest, musi być ujęta w rejestrze wyrobów zawierających azbest danej gminy oraz w Bazie Azbestowej na oficjalnej stronie rządu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięcia oraz ubiegać się o dofinansowanie, możesz skontaktować się z wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem telefonu 67 26 80 537 lub 67 26 80 536. Wszelkie informacje są również dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

To idealna okazja, aby pozbyć się azbestu i zadbać o czyste i bezpieczne środowisko. Nie przegap tej szansy i sprawdź możliwości ubiegania się o dotację już dziś!

The program „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w roku 2024” provides subsidies for the removal of asbestos from properties in the Wągrowiec County. The funding, amounting to 378,000 złotych, is provided by the Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Poznań. This subsidy covers 100% of the costs for properly submitted applications and includes the collection, transportation, and disposal of asbestos products.

It is important to note that the property from which asbestos is to be removed must be registered in the asbestos product registry of the respective municipality and in the Asbestos Database on the official government website.

For detailed information about the initiative and to apply for funding, individuals can contact the Department of Environmental Protection, Agriculture, and Forestry at the following phone numbers: 67 26 80 537 or 67 26 80 536. Additional information is also available on the website of the Wągrowiec County and in the Public Information Bulletin.

This program presents an excellent opportunity to eliminate asbestos and ensure a clean and safe environment. Don’t miss out on this chance and explore the possibilities of applying for a subsidy today!

For more information about asbestos removal and related regulations in Poland, visit the official website of the Ministry of Climate and the environment at wolneodazbestu.gov.pl.