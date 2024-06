Twoje wyniki wyszukiwania

Japonia: Nadmiar opuszczonych domów kreuje nowe możliwości dla kupujących

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 18 czerwca, 2024 Miasto 0

Według raportu Nikkei Asia, nadmiar opuszczonych domów, znanych jako akiya, wpływa na ceny nieruchomości w Japonii i przyczynia się do strat w wysokości 24,7 miliarda dolarów w ciągu ostatnich pięciu lat. Badania przeprowadzone przez japońskie konsorcjum Akiyagrupa wykazują, że ceny gruntów w promieniu 55 stóp od akiya obniżają się z różnych powodów.

Jednym z głównych czynników jest niepokój potencjalnych nabywców związany z nadmierną roślinnością i inwazją szkodników z opuszczonych domów. Dodatkowo, zaniedbane nieruchomości mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, ze względu na możliwość zawalenia się w wyniku trzęsień ziemi, osunięć ziemi lub ekstremalnych warunków pogodowych.

Właścicieli opuszczonych domów często trudno znaleźć lub odnaleźć, co utrudnia proces zajęcia i rozbiórki akiya. W efekcie powstały tzw. „wioski duchów” w wiejskich prefekturach Japonii.

Japoński rząd wprowadza zachęty, takie jak tanie domy za 500 dolarów i ulgi podatkowe, aby skłonić mieszkańców do przeprowadzki z obszarów miejskich do terenów wiejskich. Ponadto, obcokrajowcy wykorzystują okazję, kupując duże nieruchomości po atrakcyjnych cenach i renovując je na wymarzone domy.

Jednak jak zauważa Chris McMorran, profesor japońskiego na Uniwersytecie Narodowym w Singapurze, perspektywy dla społeczności wiejskich nadal pozostają ponure. Obfitość opuszczonych domów przeraża ludzi i odstrasza ich od zamieszkania w miejscach otoczonych przez „domy duchów”.

Mimo tych niekorzystnych aspektów, niektóre z opuszczonych domów przyciągają uwagę osób poszukujących taniej nieruchomości na japońskiej wsi. W listopadzie 2023 roku, Airbnb ogłosiło swoje plany współpracy z samorządami w celu zachęcania właścicieli do renovacji opuszczonych domów, które mogą służyć jako atrakcje turystyczne.

Podsumowując, nadmiar akiya w Japonii tworzy nowe możliwości dla kupujących, zarówno z kraju, jak i zza granicy. Jednakże, problem opuszczonych domów nadal stanowi wyzwanie dla społeczności wiejskich, które stawiają czoło „wioskom duchów” i związanej z nimi atmosferze. Rząd podejmuje działania mające stymulować przenoszenie się ludności z miast do wsi, a firmy takie jak Airbnb widzą potencjał w wykorzystaniu opuszczonych domów jako atrakcji turystycznych.

Według raportu Nikkei Asia, nadmiar opuszczonych domów, znanych jako akiya, wpływa na ceny nieruchomości w Japonii i przyczynia się do strat w wysokości 24,7 miliarda dolarów w ciągu ostatnich pięciu lat. Jest to ważka informacja, ponieważ pokazuje, jak nadmiar pustostanów może mieć negatywny wpływ na rynek nieruchomości w kraju.

Badania przeprowadzone przez japońskie konsorcjum Akiyagrupa wykazują, że ceny gruntów w promieniu 55 stóp od akiya obniżają się z różnych powodów. Jednym z głównych czynników jest niepokój potencjalnych nabywców związany z nadmierną roślinnością i inwazją szkodników z opuszczonych domów. Jest to istotne, ponieważ wskazuje na problemy, z jakimi mogą się spotkać potencjalni kupujący, co może wpływać na ich decyzję o zakupie opuszczonej nieruchomości.

Dodatkowo, zaniedbane nieruchomości mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, ze względu na możliwość zawalenia się w wyniku trzęsień ziemi, osunięć ziemi lub ekstremalnych warunków pogodowych. To ważne zagadnienie wynikające z nadmiaru opuszczonych domów, ponieważ pokazuje, że nie tylko ceny nieruchomości są obniżane, ale także istnieją realne zagrożenia związane z takimi nieruchomościami.

Właścicieli opuszczonych domów często trudno znaleźć lub odnaleźć, co utrudnia proces zajęcia i rozbiórki akiya. Ten problem utrudnia oczyszczenie obszaru z opuszczonych domów i rozwiązanie kwestii związanych z nadmiarem akiya w Japonii.

Japoński rząd wprowadza zachęty, takie jak tanie domy za 500 dolarów i ulgi podatkowe, aby skłonić mieszkańców do przeprowadzki z obszarów miejskich do terenów wiejskich. Jest to ważne działanie mające na celu rozwiązanie problemu nadmiaru akiya i stymulowanie rozwoju społeczności wiejskich.

Jednak jak zauważa Chris McMorran, profesor japońskiego na Uniwersytecie Narodowym w Singapurze, perspektywy dla społeczności wiejskich nadal pozostają ponure. Obfitość opuszczonych domów przeraża ludzi i odstrasza ich od zamieszkania w miejscach otoczonych przez „domy duchów”. To pokazuje, że mimo podejmowania działań przez rząd, nadal istnieje negatywne spojrzenie na opuszczone domy i ich atmosferę.

Mimo tych niekorzystnych aspektów, niektóre z opuszczonych domów przyciągają uwagę osób poszukujących taniej nieruchomości na japońskiej wsi. Jest to interesujący punkt, ponieważ pokazuje, że nadmiar akiya może stwarzać możliwości dla kupujących, którzy szukają tańszych nieruchomości.

W listopadzie 2023 roku, Airbnb ogłosiło swoje plany współpracy z samorządami w celu zachęcania właścicieli do renovacji opuszczonych domów, które mogą służyć jako atrakcje turystyczne. To ważna informacja, ponieważ pokazuje, że niektóre firmy widzą potencjał w wykorzystaniu opuszczonych domów jako atrakcji turystycznych, co może być korzystne dla lokalnej społeczności.

Podsumowując, nadmiar akiya w Japonii tworzy nowe możliwości dla kupujących, zarówno z kraju, jak i zza granicy. Jednakże, problem opuszczonych domów nadal stanowi wyzwanie dla społeczności wiejskich, które stawiają czoło „wioskom duchów” i związanej z nimi atmosferze. Rząd podejmuje działania mające stymulować przenoszenie się ludności z miast do wsi, a firmy takie jak Airbnb widzą potencjał w wykorzystaniu opuszczonych domów jako atrakcji turystycznych.

Dla większej ilości informacji na temat rynku nieruchomości w Japonii, warto odwiedzić stronę główną Nikkei Asia, dostępną pod linkiem.