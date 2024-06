Twoje wyniki wyszukiwania

Otwarte przestrzenie i niższe koszty gruntów stymulują popyt na mieszkania poza Warszawą

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 18 czerwca, 2024 Miasto 0

Popyt na mieszkania i domy na sprzedaż poza Warszawą stale rośnie, a koszty gruntów mają na to duży wpływ. Według danych reNet Consulting, koszt gruntu pod zabudowę mieszkaniową sięga już 23,8% łącznego kosztu budowy mieszkania w Warszawie. Analitycy PKO BP przewidują, że ceny gruntów będą nadal rosły w kolejnych latach. W zeszłym roku wzrosły one o około 20% w porównaniu do roku poprzedniego, co spowodowało wzrost cen mieszkań.

Jednak coraz więcej osób zainteresowanych jest terenami poza stolicą, szczególnie w okolicach większych aglomeracji. Znacznie niższe koszty gruntów w tych obszarach są jednym z czynników przyczyniających się do rosnącego zainteresowania. Dodatkowo, lokalizacje te oferują rozwiniętą infrastrukturę komunikacyjną, kontakt z naturą i coraz większą liczbę osób pracujących zdalnie lub w hybrydowym modelu.

Rodziny poszukujące wyższej jakości życia i większej przestrzeni użytkowej coraz częściej wybierają mieszkania poza Warszawą. W tych lokalizacjach można również łatwiej znaleźć nieruchomości z własnym ogródkiem. Średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w ofercie sprzedażowej w Warszawie przekroczyła już 17 tysięcy złotych według danych Otodom Analytics, co oznacza wzrost o 3% w kwietniu 2021 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Wybierając nieruchomość poza Warszawą, można cieszyć się otwartymi przestrzeniami, niższymi kosztami gruntów i lepszym stylem życia. Dla wielu rodzin jest to atrakcyjne rozwiązanie, które pozwala na korzystanie z atrakcji miasta, jednocześnie mając dostęp do zieleni i większej przestrzeni. Warto rozważyć tę opcję, aby spełnić marzenia o komfortowym mieszkaniu z bliższym kontaktem z naturą.

The demand for houses and apartments outside of Warsaw is continuously increasing, and land costs have a significant impact on this trend. According to reNet Consulting data, the cost of land for residential development already accounts for 23.8% of the total cost of building a apartment in Warsaw. Analysts from PKO BP predict that land prices will continue to rise in the coming years. Last year, they increased by about 20% compared to the previous year, which led to an increase in housing prices.

However, more and more people are interested in areas outside the capital, especially in the vicinity of larger agglomerations. The significantly lower land costs in these areas is one of the factors contributing to the growing interest. Additionally, these locations offer developed transport infrastructure, proximity to nature, and an increasing number of people working remotely or in a hybrid model.

Families seeking a higher quality of life and more living space are increasingly choosing properties outside of Warsaw. In these locations, it is also easier to find properties with their own gardens. According to Otodom Analytics data, the average price per square meter of an apartment for sale in Warsaw has already exceeded 17,000 PLN, representing a 3% increase in April 2021 compared to the previous month.

By choosing a property outside of Warsaw, one can enjoy open spaces, lower land costs, and a better lifestyle. For many families, this is an attractive solution that allows them to enjoy the attractions of the city while having access to greenery and more space. It is worth considering this option to fulfill the dream of a comfortable apartment with closer contact with nature.

