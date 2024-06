Twoje wyniki wyszukiwania

Szeroki wybór nieruchomości na sprzedaż i wynajem w Kujawsko-Pomorskiem

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 18 czerwca, 2024 Miasto 0

Agencja Mienia Wojskowego oferuje mieszkania, działki oraz lokale na sprzedaż i wynajem w Kujawsko-Pomorskiem. Dostępne nieruchomości znajdują się głównie w Toruniu, Bydgoszczy i Włocławku, ale nie tylko.

W ofercie znajdują się również zadbane mieszkania we Włocławku przy ul. Kaliskiego. Pierwsze z nich składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Mieszkanie jest usytuowane na VIII piętrze i posiada balkon. Drugie mieszkanie, znajdujące się w budynku wielorodzinnym, składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Lokal usytuowany jest na III piętrze i również posiada balkon.

Oprócz mieszkań, Agencja Mienia Wojskowego oferuje również grunty na sprzedaż w Toruniu. Jedno z nich znajduje się przy ul. Rudackiej i ma powierzchnię 0,3696 ha. Teren ten graniczy z rzeką Wisłą i osiedlem Czerniewice. Drugi grunt przy ul. Rudackiej ma powierzchnię 0,4129 ha i składa się z działek nr 34 i 36.

Agencja posiada także nieruchomość w Bydgoszczy, która przeznaczona jest do wynajmu. Jest to część budynku przy ul. Powstańców Warszawy 2, która może być wykorzystana jako kantyna.

Dodatkowo, wojsko chce wydzierżawić grunt o powierzchni 0,8243 ha w Białych Błotach pod Bydgoszczą. Teren ten znajduje się między drogami krajowymi nr S5 i S10.

Wszystkie szczegóły dotyczące ofert można znaleźć na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego.

The article discusses the real estate offerings of Agencja Mienia Wojskowego (Military Property Agency) in the Kujawsko-Pomorskie region of Poland. The agency offers apartments, plots of land, and commercial spaces for sale and rent in cities such as Toruń, Bydgoszcz, and Włocławek.

In addition to the properties mentioned in the article, the agency also offers well-maintained apartments in Włocławek on Kaliskiego street. One of these apartments consists of three rooms, a kitchen, a hallway, and a bathroom with a toilet. It is located on the eighth floor and has a balcony. The second apartment, located in a multi-family building, consists of two rooms, a kitchen, a hallway, and a bathroom with a toilet. It is situated on the third floor and also has a balcony.

Apart from apartments, the Military Property Agency offers land for sale in Toruń. One of the plots is located on Rudacka street and has an area of 0.3696 hectares. This land is bordered by the Vistula River and the Czerniewice housing estate. The second plot on Rudacka street has an area of 0.4129 hectares and consists of plots number 34 and 36.

The agency also has a property in Bydgoszcz that is available for rent. It is a section of a building located at Powstańców Warszawy 2 street, which can be used as a canteen.

Additionally, the military is looking to lease a plot of land measuring 0.8243 hectares in Białe Błota near Bydgoszcz. This land is situated between national roads S5 and S10.

For more information about the offers, interested individuals can visit the website of the Military Property Agency.