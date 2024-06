Twoje wyniki wyszukiwania

Wzrost AfD i radykalizacja społeczeństwa w Turyngii

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 18 czerwca, 2024 Miasto 0

Według najnowszego raportu opublikowanego przez stowarzyszenia wsparcia ofiar ruchów skrajnie prawicowych, w regionie Turyngii we wschodnich Niemczech doszło do wzrostu znaczenia partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) oraz zauważalnej radykalizacji ideologicznej społeczeństwa. AfD, długo postrzegana jako partia niszowa, stała się definitywnie tzw. partią powszechną, gromadzącą wyborców ze wszystkich grup i warstw społecznych w landzie.

Według raportu, AfD jest teraz co najmniej drugą najsilniejszą siłą polityczną w Turyngii. Wyniki czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego potwierdzają rosnącą popularność partii nie tylko w Turyngii, ale także w całych Niemczech, gdzie zdobyła 16 procent głosów. To aż o 2 punkty procentowe więcej niż socjaldemokratyczna SPD kanclerza Scholza.

Radykalizacja społeczeństwa nie dotyczy tylko antyimigracyjnego dyskursu, ale również wzrostu incydentów antysemickich. Według Centrum Badań i Informacji ds. Antysemityzmu odnotowano znaczny wzrost ataków na obywateli o żydowskich korzeniach. Antysemityzm stał się bardziej powszechny we wszystkich grupach społecznych, szczególnie od czasu ataku Hamasu na Izrael w październiku 2023 roku oraz wojny w Strefie Gazy.

Ta radykalizacja przyciąga również neonazistów do wschodnich Niemiec. Z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii-Anhalt wynika, że 61 procent wszystkich nieruchomości wykorzystywanych przez prawicowych ekstremistów znajduje się we wschodnich landach, włączając w to Berlin. Aby zahamować ten trend, konieczne jest konsekwentne działanie państwa oraz władz samorządowych. Minister spraw wewnętrznych Tamara Zieschang apeluje o zastosowanie wszystkich prawnych możliwości w celu utrudnienia neonazistom zakupu lub wynajmu nieruchomości.

Właściciele prywatni również mają ważną rolę do odegrania w ograniczaniu wykorzystywania nieruchomości przez skrajnie prawicowych ekstremistów. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało broszurę, która zawiera zalecenia dla decydentów w gminach i prywatnych właścicieli nieruchomości. Współpraca między organami bezpieczeństwa a samorządami jest kluczowa w walce z ekstremizmem i radykalizacją społeczeństwa we wschodnich Niemczech.

According to a recent report published by support associations for victims of far-right movements, there has been a rise in the importance of the Alternative for Germany (AfD) party and noticeable ideological radicalization in the state of Thuringia in eastern Germany. AfD, once seen as a niche party, has now become a mainstream party, attracting voters from all social groups and layers in the state.

The report states that AfD is now at least the second strongest political force in Thuringia. The results of the June elections to the European Parliament confirm the party’s growing popularity not only in Thuringia but also throughout Germany, where it garnered 16% of the votes. This is 2 percentage points more than Chancellor Scholz’s Social Democratic Party (SPD).

The radicalization of society is not limited to anti-immigration discourse but also involves an increase in anti-Semitic incidents. According to the Center for Research and Information on Anti-Semitism, there has been a significant rise in attacks targeting citizens of Jewish descent. Anti-Semitism has become more prevalent in all social groups, particularly since the Hamas attack on Israel in October 2023 and the war in the Gaza Strip.

This radicalization is also attracting neo-Nazis to eastern Germany. According to data from the Ministry of the Interior of Saxony-Anhalt, 61% of all properties used by right-wing extremists are located in the eastern states, including Berlin. To curb this trend, consistent action by the state and local authorities is necessary. Minister of the Interior Tamara Zieschang is calling for the use of all legal means to make it difficult for neo-Nazis to purchase or rent properties.

Private property owners also have an important role to play in limiting the use of properties by far-right extremists. The Ministry of the Interior has prepared a brochure that contains recommendations for decision-makers in municipalities and private property owners. Cooperation between security agencies and local authorities is crucial in the fight against extremism and the radicalization of society in eastern Germany.