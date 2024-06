Twoje wyniki wyszukiwania

Czy opłaty za sprawdzenie przeszłości najemcy to oszustwo?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 19 czerwca, 2024 Miasto 0

Kilku najemców w Melbourne jest oburzonych faktem, że musieli uiścić opłatę za sprawdzenie przeszłości, zanim agenci nieruchomości rozważyli ich podanie o wynajem. Opłata w wysokości 29,95 dolarów za aplikację mobilną 2Apply została uznana za oszustwo przez działacza na rzecz praw lokatorów, Jordana van den Berga.

Aplikacja 2Apply, opracowana przez australijską firmę Inspect Real Estate, oferuje dwie opcje płatności: czek podstawowy za 19,95 USD lub czek premium za 29,95 USD. Czek premium pozwala zweryfikować tożsamość najemcy i przyspiesza proces składania wniosku.

Podczas gdy niektórzy najemcy skarżą się na tę opłatę i twierdzą, że zostali wykluczeni z rozpatrzenia swojego wniosku, dopóki nie uiścili dodatkowych kosztów, inni uważają, że czek premium pomaga im udowodnić swoją solidność i godność zaufania jako wynajmujący.

Użytkownicy mediów społecznościowych skrytykowali opłaty i twierdzą, że tworzą one system klasowy między najemcami. Niektórzy uważają, że to forma wykorzystywania desperacji najemców w obliczu trudnego rynku nieruchomości.

Warto zwrócić uwagę, że 2Apply jest bezpłatną usługą, którą agencje nieruchomości w Australii, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii wykorzystują do zarządzania wnioskami. Ułatwia ona proces składania wniosków i śledzenie ich statusu.

Podsumowując, opłaty za sprawdzenie przeszłości najemców w ramach aplikacji 2Apply wywołały kontrowersje. Pomimo korzyści, jakie niesie ta usługa, niektórzy uważają, że jest to oszustwo lub forma segregacji między najemcami. Ważne jest, aby rozważyć różne perspektywy i znaleźć rozwiązania, które będą sprawiedliwe zarówno dla najemców, jak i wynajmujących.

