Twoje wyniki wyszukiwania

Grupa Murapol zaprasza klientów na Mieszkaniowy Dzień Otwarty

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 19 czerwca, 2024 Miasto 0

Grupa Murapol zaprasza klientów na Mieszkaniowy Dzień Otwarty, który odbędzie się 22 czerwca. Wydarzenie będzie miało miejsce w 14 miastach w całej Polsce, włącznie z Bydgoszczą, Gdańskiem, Krakowem, Poznaniem i Wrocławiem. Niezależnie od lokalizacji, wszyscy goście będą mieli okazję spotkać się z doradcami dewelopera i dowiedzieć się więcej o aktualnej ofercie mieszkań oraz czerwcowej promocji.

W trakcie Mieszkaniowego Dnia Otwartego, oprócz korzystania z porad doradców, klienci będą mieli możliwość skorzystać z wyjątkowego bonusu. Pierwsze 30 osób, które skorzystają z oferty, będzie miało okazję zapomnieć o płaceniu rat kredytu hipotecznego przez okres nawet 2 lat.

Jedną z najciekawszych atrakcji dnia będą wizyty specjalnego gościa, Andreja Bargiela, w biurach sprzedaży w Siewierzu, Sosnowcu i Bielsku-Białej. Bargiel to wybitny polski skialpinista i ambasador Grupy Murapol. Podczas spotkań będzie można nie tylko porozmawiać i zrobić zdjęcia z Andrzejem Bargielem, ale również otrzymać jego książkę o K2 z dedykacją.

Warto już dziś zaplanować udział w Mieszkaniowym Dniu Otwartym Grupy Murapol i odwiedzić wybrany oddział. Spotkania zaplanowane są od godziny 9:00 do 14:00, a doradcy dewelopera odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania i udzielą szczegółowych informacji na temat oferty. Wydarzenie to doskonała okazja, aby poznać wszystkie możliwości dostępne w portfolio Grupy Murapol i wybrać dla siebie wymarzone mieszkanie.

Grupa Murapol is a leading real estate developer in Poland, specializing in residential properties. They have recently announced an upcoming event called Mieszkaniowy Dzień Otwarty (Housing Open Day), which will take place on June 22nd. This event will be held in 14 cities across Poland, including Bydgoszcz, Gdańsk, Krakow, Poznań, and Wrocław. The main objective of the event is to provide potential customers with an opportunity to meet with the developer’s advisors and learn more about their current housing offers and the promotional deals available in June.

During Mieszkaniowy Dzień Otwarty, in addition to receiving advice from the advisors, customers will have the chance to take advantage of a special bonus offer. The first 30 people who make use of this offer will have the opportunity to forget about paying their mortgage installments for up to 2 years.

One of the most interesting attractions of the day will be the presence of special guest Andrej Bargiel at the sales offices in Siewierz, Sosnowiec, and Bielsko-Biała. Bargiel is a renowned Polish ski mountaineer and ambassador of Grupa Murapol. During the meetings, attendees will not only be able to talk and take photos with Andrej Bargiel but also receive a copy of his book on K2 with a dedication.

It is worth planning ahead and participating in the Mieszkaniowy Dzień Otwarty event by visiting the chosen branch of Grupa Murapol. The meetings are scheduled from 9:00 am to 2:00 pm, and the developer’s advisors will be available to answer any questions and provide detailed information about their offerings. This event is an excellent opportunity to explore all the available options in Grupa Murapol’s portfolio and find the perfect home that suits one’s needs.