Nieruchomości w Polsce: perspektywy, wyzwania i finansowanie inwestycji

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 19 czerwca, 2024 Miasto 0

Polski rynek nieruchomości budowlanych przeżywa dynamiczny rozwój, jednak napotyka również wiele wyzwań. Takie są główne wnioski Sylwestra Śniadeckiego, Prezesa Śniadecki Development, jednego z wiodących deweloperów na rynku. Śniadecki podkreśla, że trend wzrostu popytu na nieruchomości mieszkaniowe utrzymuje się i w 2023 roku przewiduje się dalsze zwyżki cen na poziomie 22-25% w różnych regionach Polski.

Jednym z głównych czynników wpływających na rosnący popyt jest wzrost wynagrodzeń Polaków, który przekłada się na zdolność kredytową oraz zwiększone zainteresowanie zakupem nieruchomości. Dodatkowo, reformy przepisów dotyczącego pożyczek hipotecznych, takie jak program „Bezpieczny Kredyt 2%”, mają pozytywny wpływ na rynek.

Niemniej jednak, rynek budownictwa mieszkaniowego stoi również przed wyzwaniami. Deweloperzy mają trudności z dostępnością gruntów, a okres posiadania ziemi pod inwestycje skrócił się z pięciu do jednego roku. Ponadto, nowe wymagania Unii Europejskiej dotyczące energooszczędności mogą spowodować, że wiele mieszkań nie spełni nowych standardów.

W kontekście finansowania inwestycji mieszkaniowych, Śniadecki wskazuje na konieczność korzystania z różnych źródeł finansowych. Rozsądne jest finansowanie zakupu gruntów ze środków własnych lub poprzez emisję obligacji, natomiast sam proces budowy najlepiej wspierać finansowaniem bankowym. Deweloperzy często korzystają z długu inwestycyjnego, który jest zabezpieczony wpłatami klientów, co pozwala na kontrolę finansową projektu.

W kontekście rozwoju i ekspansji biznesowej, Śniadecki zapowiada przekształcenie spółki z.o.o. w spółkę akcyjną oraz poszukiwanie partnerów strategicznych i otwarcie funduszu inwestycyjnego. Holding Śniadecki planuje również wejście na rynek kapitałowy, choć ostateczna forma debiutu jeszcze nie została ustalona.

Całościowo, inwestycje w nieruchomości w Polsce są obecnie popularne zarówno wśród prywatnych inwestorów, jak i osób planujących wynajem. Polski rynek nieruchomości oferuje atrakcyjne zwroty inwestycyjne oraz długoterminowy wzrost wartości nieruchomości. Należy jednak zdawać sobie sprawę z wyzwań, takich jak dostęp do gruntów i wymagania dotyczące energooszczędności.

The Polish real estate development market is experiencing dynamic growth, but it also faces many challenges. One of the key factors influencing the increasing demand is the rise in Polish wages, which translates into higher purchasing power and increased interest in property ownership. In addition, reforms to mortgage loan regulations, such as the „Safe Credit 2%” program, have a positive impact on the market.

However, the residential construction market also faces challenges. Developers struggle with land availability, and the period for obtaining land for investment has been reduced from five to one year. Furthermore, new European Union requirements concerning energy efficiency may result in many apartments not meeting the new standards.

In terms of financing residential investments, it is necessary to use various financial sources. Financing land purchases with equity or through bond issuance is reasonable, while the construction process is best supported by bank financing. Developers often utilize investment debt, which is secured by customer deposits, allowing for financial control over the project.

In the context of business development and expansion, Śniadecki announces the transformation of the company from a limited liability company to a joint-stock company, as well as the search for strategic partners and the establishment of an investment fund. The Śniadecki Group also plans to enter the capital market, although the final form of the debut has not yet been determined.

Overall, real estate investments in Poland are currently popular among both private investors and individuals planning to rent. The Polish real estate market offers attractive investment returns and long-term property value growth. However, it is important to be aware of challenges such as land availability and energy efficiency requirements.