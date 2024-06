Twoje wyniki wyszukiwania

Nowe apartamenty nad Nową Motławą: rewitalizacja i modernizacja w projekcie Kamienna 28

Inwestycja mieszkalna Kamienna 28 na Dolnym Mieście w Gdańsku staje się nie tylko symbolem topowej lokalizacji, ale również opowieścią o przemianie oraz harmonijnym połączeniu historii z nowoczesnością. Deweloper ACCIONA Nieruchomości, wraz z cenioną pracownią Potearchitekci, przeprowadza kompleksową rewitalizację i modernizację dwóch części młyna olejowego z 1846 roku, które w przeszłości pełniły funkcję fabryki Batycki. Efektem tych działań będzie 33 luksusowe lofy i apartamenty, które będą utożsamiać prestiż oraz komfort w centrum Gdańska.

Niezwykły projekt Kamienna 28 powstaje w sercu Dolnego Miasta, pomiędzy bulwarem nad Nową Motławą a historycznymi fortyfikacjami nad Opływem. Lokalizacja ta zapewnia nie tylko szybki dostęp do słynnej Wyspy Spichrzów, ale także umożliwia zaledwie 15-minutowy spacer do Długiego Targu i fontanny Neptuna. Dolne Miasto jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc w śródmieściu Gdańska, które przyciąga zarówno zabytkową architekturą, jak i wyjątkowym klimatem, tworzonym przez jego mieszkańców.

W ramach rewitalizacji młyna olejowego, deweloper zatroszczył się o wydobycie pełni industrialnego dziedzictwa tego miejsca. Pierwotne budynki zachowają swoje historyczne elementy, a przeszklony łącznik między nimi podkreśli ich poprzemysłowy charakter. Luksusowe apartamenty i lofty cechować będą się nie tylko wysokimi wnętrzami, ale także duże okna zagwarantują niepowtarzalne doświetlenie oraz zapierający dech w piersiach widok na zachody słońca nad Nową Motławą.

Projekt Kamienna 28 uwzględnia także nowy budynek z 32 apartamentami typu studio, zlokalizowany przy ulicy Jałmużniczej. Te nowoczesne mieszkania, o powierzchniach od 24 do 53 metrów kwadratowych, stanowią doskonałą propozycję dla inwestorów poszukujących przestrzeni mieszkalnych o unikalnym charakterze. Cała inwestycja planowana jest do ukończenia w czwartym kwartale 2025 roku.

ACCIONA Nieruchomości, firma deweloperska odpowiedzialna za projekt Kamienna 28, jest jednym z wiodących graczy na rynku mieszkaniowym. Od ponad 30 lat realizuje wysokiej jakości inwestycje, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ekologiczną certyfikacją BREEAM. Wraz z rewitalizacją Dolnego Miasta, inwestycja Kamienna 28 przyczynia się do powstania nowego, pożądanego adresu w samym centrum Gdańska.

