Twoje wyniki wyszukiwania

Nowy Saski Crescent: Zrównoważone miejsce pracy z przyszłościowym podejściem zdrowotnym

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 19 czerwca, 2024 Miasto 0

Nowy Saski Crescent, budynek biurowy zlokalizowany w centrum Warszawy, zyskał precertyfikację WELL, potwierdzającą jego zgodność z najwyższymi standardami zdrowia i dobrego samopoczucia użytkowników. Po gruntownej modernizacji budynek oferuje efektywność energetyczną, komfort oraz unikalne przestrzenie wspólne. Staje się on jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc pracy w stolicy.

W celu zapewnienia najwyższej jakości standardów, firma CA Immo podjęła proces certyfikacji WELL, znanej na całym świecie dedykowanej zdrowiu i dobremu samopoczuciu użytkowników nieruchomości. Analizuje ona różne aspekty, takie jak jakość powietrza, oświetlenie, komfort termiczny, hałas, jakość materiałów budowlanych i promocję zdrowego trybu życia. Dodatkowo, Saski Crescent otrzymał już certyfikację WiredScore Platinum, co potwierdza dostosowanie budynku do postępującego rozwoju technologicznego. Ponadto firma planuje ubiegać się o certyfikat zrównoważonego rozwoju BREEAM.

W lutym 2024 roku firmę z branży IT ogłoszono jako najemcę Saski Crescent, która planuje otworzyć swoją polską siedzibę na powierzchni ponad 6000 mkw. To wynajęcie wpływa znacząco na poziom zapełnienia biurowca, który osiąga już niemal 50%.

Cały proces modernizacji Saski Crescent był ukierunkowany na zapewnienie użytkownikom zdrowia, dobrostanu i zrównoważonego miejsca pracy. Firma CA Immo zadbala o kompleksowy plan zdrowotny dla pracowników, wysoką jakość powietrza, a także o udogodnienia, takie jak siłownia, infrastruktura rowerowa, punkty gastronomiczne, pokój dla rodziców z dziećmi oraz przestrzenie bez barier. Budynek został również wyposażony w systemy zarządzania energetycznego i wodooszczędnej armatury, a co najmniej 50% materiałów użytych w renowacji pochodzi z recyklingu.

Nowy Saski Crescent to więcej niż tylko biurowiec – to lider, który pokazuje, jak zrównoważone podejście do zdrowia i środowiska może wpływać na jakość życia w miejscu pracy.

The office building, Nowy Saski Crescent, located in the center of Warsaw, has received a WELL precertification, confirming its compliance with the highest health and well-being standards for its users. Following a thorough renovation, the building offers energy efficiency, comfort, and unique communal spaces, making it one of the most attractive workplaces in the capital.

To ensure the highest quality standards, CA Immo has undertaken the WELL certification process, a globally recognized standard dedicated to the health and well-being of property users. This certification analyzes various aspects such as air quality, lighting, thermal comfort, noise, quality of building materials, and promotion of a healthy lifestyle. In addition, Saski Crescent has already received WiredScore Platinum certification, confirming its adaptability to ongoing technological developments. Furthermore, the company plans to apply for the sustainable development certificate, BREEAM.

In February 2024, an IT company was announced as a tenant for Saski Crescent, with plans to open its Polish headquarters in an area of over 6,000 square meters. This lease significantly impacts the building’s occupancy level, which is already approaching 50%.

The entire modernization process of Saski Crescent was focused on providing users with health, well-being, and a sustainable workplace. CA Immo has implemented a comprehensive health plan for employees, ensuring high air quality, as well as amenities such as a gym, bike infrastructure, dining options, a room for parents with children, and barrier-free spaces. The building has also been equipped with energy management systems and water-saving fixtures, with at least 50% of materials used in the renovation coming from recycling.

Nowy Saski Crescent is more than just an office building – it is a leader that demonstrates how a sustainable approach to health and the environment can influence the quality of life in the workplace.