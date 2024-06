Twoje wyniki wyszukiwania

Pierwsze 84 luksusowe domy w osiedlu Neo Natolin wkrótce będą gotowe

19 czerwca, 2024

Real Management S.A. z zadowoleniem ogłasza zaawansowanie prac przy pierwszym etapie budowy osiedla Neo Natolin, które będzie składało się z luksusowych domów jednorodzinnych. Osiemdziesiąt cztery nowoczesne domy, zlokalizowane w warszawskim Wilanowie, są już w fazie zakończenia budowy, a przekazywanie lokali pierwszym mieszkańcom rozpocznie się w sierpniu.

Arkadiusz Płociński, wiceprezes Real Management S.A., wyraził swoje zadowolenie z postępów prac oraz ogromnego zainteresowania inwestycją. Sprzedaż na poziomie 95% jest potwierdzeniem, że projekt budowy luksusowych domów jednorodzinnych zdobył uznanie klientów poszukujących wyjątkowego miejsca do życia. Deweloper obecnie przygotowuje się również do rozpoczęcia drugiego etapu budowy.

W ramach osiedla Neo Natolin, domy jednorodzinne zostały zaprojektowane w nowoczesnym stylu, zapewniając mieszkańcom prywatność oraz rozmaite udogodnienia. Każdy dom posiada przestronny ogród o powierzchni od 580 mkw. do 990 mkw., z dużym udziałem terenów biologicznie czynnych. Osiedle zostało starannie zaprojektowane, uwzględniając liczne zielone przestrzenie, skwery, staw oraz miejsca relaksu.

Jednak to nie wszystko – inwestycja wyróżnia się również swoim podejściem pro-ekologicznym. Każdy dom wyposażony został w pompy ciepła, rekuperację, infrastrukturę dla systemów fotowoltaicznych oraz ładowarki samochodowe. Te zaawansowane technologicznie rozwiązania przyczynią się do większej efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów zużycia mediów.

Osiedle Neo Natolin doskonale komunikuje się z centrum Warszawy, a także z obwodnicą miasta. W pobliżu znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, zapewniające szybki dostęp do stacji metra. Dużym atutem lokalizacji osiedla jest również bliskość trasy S2.

Real Management S.A. planuje dalszy rozwój swojej działalności deweloperskiej, a osiedle Neo Natolin jest jednym z ich najnowszych projektów. Deweloper jest dumni z dotychczasowej współpracy z mieszkańcami i z zadowolenia klientów, a także z przyznanych mu licznych nagród, które świadczą o jakości ich prac. Więcej informacji o inwestycji można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej osiedla: https://neonatolin.com/.

Real Management S.A. is delighted to announce the progress of work on the first phase of the construction of the Neo Natolin housing estate, which will consist of luxury single-family homes. Eighty-four modern houses, located in Warsaw’s Wilanów district, are already nearing completion, and the handover of properties to the first residents will begin in August.

Arkadiusz Płociński, the Vice President of Real Management S.A., expressed his satisfaction with the progress of the work and the immense interest in the investment. With sales at 95%, it is evident that the project of building luxury single-family homes has gained recognition from customers seeking an exceptional place to live. The developer is also preparing to begin the second phase of construction.

As part of the Neo Natolin housing estate, the single-family homes have been designed in a modern style, ensuring privacy and providing various amenities for the residents. Each house has a spacious garden ranging from 580 square meters to 990 square meters, with a significant portion dedicated to biologically active areas. The estate has been carefully planned, incorporating numerous green spaces, squares, a pond, and relaxation areas.

However, that’s not all – the investment also stands out for its pro-ecological approach. Each house is equipped with heat pumps, heat recovery systems, infrastructure for photovoltaic systems, and car chargers. These technologically advanced solutions contribute to greater energy efficiency and reduced utility costs.

The Neo Natolin housing estate has excellent connectivity to the center of Warsaw as well as the city’s ring road. There are public transportation stops nearby, providing quick access to metro stations. Another advantage of the estate’s location is its proximity to the S2 highway.

Real Management S.A. plans to further expand its property development activities, and the Neo Natolin housing estate is one of their latest projects. The developer takes pride in its ongoing collaboration with residents and customer satisfaction, as well as the numerous awards it has received, which attest to the quality of their work. More information about the investment can be found on the official website of the housing estate: neonatolin.com.