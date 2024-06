Twoje wyniki wyszukiwania

Najem krótkoterminowy: Wzrost zainteresowania i potencjalne zyski

Opublikowano przez Marcin Strzembosz włączony 20 czerwca, 2024 Miasto 0

Rynek najmu krótkoterminowego w Polsce rozwija się dynamicznie, a popularność tego rodzaju wynajmu stale rośnie. Analiza przeprowadzona przez firmę Metrohouse wykazała, że ceny wynajmu dwuosobowych mieszkań w Gdańsku w weekendy wakacyjne zaczynają się od 500-600 zł za dobę. Jednak podobne mieszkania w Warszawie można znaleźć już za około 300 zł, a w Krakowie za nieco więcej niż 300 zł.

Tomasz Laskowski, ekspert Mieszkanicznika, zaznacza, że stawka najmu krótkoterminowego zależy od lokalizacji. Istnieją miasta, gdzie trzeba zapłacić nawet 1000 zł za dobę, ale są też takie, gdzie wynajęcie mieszkania kosztuje tylko 180 zł. Warto jednak pamiętać o kosztach eksploatacyjnych i utrzymania mieszkania, które rosną szybciej niż przychody z najmu.

Zainteresowanie najmem krótkoterminowym ma tendencję wzrostową, a z tego powodu stopy zwrotu z inwestycji również są atrakcyjne. Renata Adamus, specjalista ds. nieruchomości z krakowskiego oddziału Power Invest, zauważa, że trendy na rynku wskazują na wzrost zainteresowania tym rodzajem najmu. Obecnie możliwe jest uzyskanie zwrotu od 7 do 10 procent w przypadku nieruchomości premium, a te zaspokajające podstawowe potrzeby dają zwykle od 4 do 6 procent zwrotu.

Szczególnie atrakcyjne dla wynajmujących są niewielkie lokale dwupokojowe o powierzchni około 40 metrów kwadratowych. Marcin Jańczuk zauważa, że takie mieszkania są idealne dla pary lub małej rodziny. Istnieje również duże zainteresowanie apartamentami oferującymi komfort i udogodnienia, które są znane z pięciogwiazdkowych hoteli.

Zarządzanie najmem krótkoterminowym w tych apartamentach może przynieść potencjalne zyski. Tomasz Laskowski szacuje, że inwestycja taka może się zwrócić nawet po 11-12 latach. Istotne jest jednak, czy samodzielnie zarządzamy wynajmem czy korzystamy z usług firm zarządzających. Oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy, więc warto dokładnie przemyśleć, które jest dla nas bardziej opłacalne.

The short-term rental market in Poland is experiencing rapid growth, with the popularity of this type of rental constantly increasing. According to an analysis conducted by Metrohouse, the rental prices of two-bedroom apartments in Gdansk during summer weekends start at 500-600 PLN per day. However, similar apartments can be found in Warsaw for around 300 PLN, and slightly more than 300 PLN in Krakow.

Tomasz Laskowski, an expert from Mieszkanicznik, emphasizes that the short-term rental rate depends on the location. There are cities where you have to pay up to 1000 PLN per day, but there are also places where renting an apartment costs only 180 PLN. However, it is important to consider the operating and maintenance costs of the apartment, which increase faster than the rental income.

Interest in short-term rentals is on the rise, and as a result, return on investment rates are also attractive. Renata Adamus, a real estate specialist from Power Invest’s Krakow branch, notes that market trends indicate an increasing interest in this type of rental. Currently, it is possible to achieve a return of 7 to 10 percent for premium properties, while those meeting basic needs typically provide a return of 4 to 6 percent.

Particularly attractive for renters are small two-room apartments with an area of about 40 square meters. Marcin Jańczuk points out that such apartments are perfect for couples or small families. There is also a high demand for apartments that offer comforts and amenities known from five-star hotels.

Managing short-term rentals in these apartments can lead to potential profits. Tomasz Laskowski estimates that such an investment can be profitable even after 11-12 years. However, it is important to consider whether to manage the rental independently or use the services of property management companies. Both solutions have their advantages and disadvantages, so it is worth carefully considering which option is more cost-effective.

