Nieruchomości w Chinach: trwające spadki cen i kondycja rynku nieruchomości

20 czerwca, 2024

Ceny nieruchomości w Chinach nadal spadają, a rynek nieruchomości stoi w obliczu kilku problemów. Według obliczeń agencji Reuters na podstawie danych Narodowego Biura Statystycznego, ceny nieruchomości spadły o 0,7% w maju w porównaniu z poprzednim miesiącem, co oznacza jedenasty z rzędu spadek.

Sektor nieruchomości w Chinach, który kiedyś był kluczowym motorem wzrostu gospodarczego, jest teraz dotknięty kryzysem. Deweloperzy nie spłacają swoich długów, a wiele projektów mieszkaniowych jest wstrzymywanych. Władze podjęły działania w celu wsparcia sektora, takie jak przeznaczenie 41,35 miliarda dolarów na pozbycie się ogromnych zapasów mieszkaniowych i złagodzenie przepisów dotyczących kredytów hipotecznych. Jednak analitycy uważają, że te działania nie przyczynią się znacząco do rozwiązania problemów na rynku nieruchomości.

Warto zauważyć, że ceny nowych domów spadły w prawie wszystkich badanych miastach. Rynek używanych domów w dużych miastach może odzyskać pewną płynność, ale kryzys zaufania do rynku nowych domów nadal pozostaje nierozwiązany.

Inwestycje w nieruchomości spadły o 10,1% w pierwszych pięciu miesiącach roku w porównaniu z rokiem poprzednim. Sprzedaż domów spadła jeszcze szybciej w okresie styczeń-maj. Nieruchomości w małych miastach nadal obniżają się z powodu nadpodaży mieszkań i odpływu ludności.

Chińska gospodarka ma również swoje wzloty i upadki. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,7% w maju, a produkcja przemysłowa rosła o 5,6%. Eksport Chin wzrósł o 7,6%, jednak import był niższy od oczekiwań.

Wnioskiem jest to, że rynek nieruchomości w Chinach jest w trudnym położeniu, ale nie jest to jedyny czynnik wpływający na chińską gospodarkę. Przywrócenie zaufania na rynku nieruchomości będzie wymagać długoterminowych działań, a nadchodzące miesiące mogą przynieść ważne zmiany na tym dynamicznym rynku.

