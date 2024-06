Twoje wyniki wyszukiwania

Przemysł logistyczny w Polsce: Perspektywy na przyszłość

Przemysł logistyczny w Polsce odnotował w ostatnim czasie istotne zmiany. Choć transakcja wynajmu 100 tys. mkw. magazynów przez globalnego operatora logistycznego LX Pantos jest największą w tym roku, dane za pierwszy kwartał 2024 roku wskazują na skurczenie popytu do najniższego poziomu od 2019 roku. Jednak, jakie są perspektywy dla branży?

Poziom wynajęcia powierzchni magazynowych przez klientów z rynku logistycznego spadł z 35-40% do około 20% wszystkich umów najmu. Mimo to, obecnie obserwujemy ożywienie wśród firm zajmujących się logistyką zewnętrzną oraz operatorów logistycznych, którzy otrzymują zapytania od swoich klientów dotyczące powierzchni magazynowych i doradztwa logistycznego. To sugeruje delikatnie pozytywny trend, który powinien zostać odzwierciedlony w przyszłych statystykach branży.

Inne grupy najemców również mają wpływ na branżę logistyczną w Polsce. Z jednej strony obserwujemy trend nearshoringu, czyli przenoszenia operacji z Azji do Europy. Z drugiej strony jednak mamy w Polsce sytuację zamykania lub przenoszenia fabryk związane z rosnącymi kosztami siły roboczej. Pomimo tego, polski rynek nie zostanie zalany przez nowe zakłady produkcyjne przenoszone z innych krajów. Przeniesienie produkcji do Polski to proces czasochłonny, wymagający analizy i decyzji zarządu, a także negocjacji ze związkami zawodowymi.

Warto również zauważyć, że mimo silnego wzrostu płacy minimalnej w Polsce, w innych krajach płaca ta jest nadal dwukrotnie wyższa. Pracodawcy w obecnej sytuacji bardzo walczą o pracowników na magazynach, doceniając zarówno wydajność polskich pracowników, jak i doskonałą infrastrukturę transportową w kraju. Dlatego płaca minimalna nie jest bezpośrednio odniesieniem do wynagrodzeń pracowników branży logistycznej.

