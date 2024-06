Twoje wyniki wyszukiwania

Rynki nieruchomości w Polsce – Kiedy nastąpi zwrot?

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 20 czerwca, 2024 Miasto 0

Ceny nieruchomości w Polsce stale rosną, ale czy ten trend można odwrócić? Według raportu opublikowanego przez Centrum Analiz banku PKO w drugim kwartale 2024 roku istnieje nadzieja na wyhamowanie wzrostu lub nawet spadek cen nieruchomości w przyszłości. Eksperci z PKO Banku Polskiego wskazują na kilka czynników, które mogą mieć wpływ na tę sytuację.

Pierwszym czynnikiem jest utrzymujący się popyt kredytowy. Mimo niższego oprocentowania kredytów i wzrostu realnych wynagrodzeń, konsumpcyjny popyt nadal utrzymuje ceny nieruchomości na wysokim poziomie. Dodatkowo, deficyt dostępnych terenów budowlanych i koszty nowelizacji technicznych wpływają na wzrost kosztów budowy, zakupu i wynajmu nieruchomości.

Jednakże, zapisy księgowe dużych firm deweloperskich na koniec pierwszego kwartału 2024 roku wskazują na dostosowanie się deweloperów do sytuacji rynkowej. Deweloperzy podejmują nowe projekty, co w dłuższej perspektywie może wpłynąć na większą podaż mieszkań.

Według ekspertów PKO Banku Polskiego, spodziewane jest hamowanie wzrostu średnich cen transakcyjnych nieruchomości o 5-8% w stosunku do poprzedniego roku do pierwszego kwartału 2025 roku. Jednakże, większa ilość mieszkań na rynku może zaburzyć obecną równowagę popytu i podaży, a także długotrwałe oczekiwanie na obniżkę stóp procentowych NBP oraz niepewność dotycząca programu Mieszkanie Na Start mogą dodatkowo wpłynąć na obniżenie cen mieszkań.

To oznacza, że w przyszłości polscy deweloperzy mogą obniżyć ceny nieruchomości. Jednakże, tańsze mieszkania mogą być dostępne dla niewielu Polaków, co może mieć wpływ na zdolności zakupowe potencjalnych nabywców. Czy nastąpi zwrot na rynku nieruchomości w Polsce? Przyszłość pokaże.

