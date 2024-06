Twoje wyniki wyszukiwania

Sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce: perspektywy i wyzwania

Opublikowano przez Adam Nowacki włączony 20 czerwca, 2024 Miasto 0

Rok 2023 zapowiada się obiecująco dla sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Według Sylwestra Śniadeckiego, prezesa Śniadecki Development, spodziewamy się znaczącego wzrostu popytu i wzrostu cen nieruchomości. W Trójmieście ceny mogą wzrosnąć nawet o 25%, w Krakowie o 23% i w Poznaniu o 22%. Jednak słaba podaż gruntów stanowi wyzwanie dla branży, a sytuacja ta prawdopodobnie nie ulegnie większej zmianie w najbliższych latach.

Również wzrost wynagrodzeń przyczynił się do rosnącego popytu na nieruchomości. Banki obniżyły oprocentowanie, co poprawia zdolność kredytową Polaków. Ponadto, wprowadzenie programu „Mieszkanie na Start” wspiera gospodarstwa wieloosobowe i może przyczynić się do wzrostu sprzedaży większych mieszkań wielopokojowych.

Jednak branża deweloperska musi stawić czoła wyzwaniom związanym z dostępnością gruntów, które stanowią duży problem dla podaży. Brak gruntów na rozbudowę inwestycji deweloperskich jest coraz bardziej widoczny. Ponadto, zmiany w wymaganiach Unii Europejskiej dotyczące energooszczędności mogą skutkować tym, że wiele mieszkań z tzw. wielkiej płyty nie będzie spełniać nowych standardów, co może jeszcze bardziej zwiększyć popyt na rynku.

Proces deweloperski składa się z dwóch etapów: uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji samej budowy. Pierwszy etap może trwać wiele lat, w zależności od sytuacji prawnej danego gruntu. Ważne jest też zrozumienie sytuacji na rynkach globalnych, takich jak zerwane łańcuchy dostaw i problemy z materiałami budowlanymi, które mogą wpływać na czas i koszty produkcji.

Finansowanie inwestycji mieszkaniowych to kolejne wyzwanie dla deweloperów. Przygotowanie gruntu i zakup gruntów najlepiej finansować ze środków własnych lub z emisji obligacji. Jednak sam proces budowy warto wspierać finansowaniem bankowym, co zapewnia bezpieczeństwo finansowe całego projektu. Właściciel Holdingu Śniadecki planuje rozwój biznesu poprzez utworzenie spółek celowych i współpracę z partnerami strategicznymi.

Inwestycje w nieruchomości są popularne w Polsce, zwłaszcza wśród osób prywatnych. Zakup mieszkania jako forma inwestycji daje stałą rentowność na poziomie 4-5% rocznie, co jest korzystne w porównaniu do innych państw UE. Wzrost wartości nieruchomości w dłuższej perspektywie czasowej jest podobny do wzrostu cen złota.

